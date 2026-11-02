Postříkejte jednou za měsíc klíče octem. Tento krok se vyplatí každému

Stačí rozprašovač s octem a pár minut času. Trik slibuje, že klíč se tím zbaví nečistot a v zámku se bude otáčet lehčeji. Skutečně to funguje, nebo jde jen o další internetovou báchorku? A co když za drhnoucím zámkem stojí něco úplně jiného?
Kdy ocet pomůže a kdy už ne
Pravda je, že ocet skutečně dokáže rozpustit mastnotu, která se na klíči usadila během každodenního nošení. Kyselina octová ji naruší natolik, že ji snadno vyčistíte i z úzkých mezer mezi zuby klíče. Zmizí také šedavý povlak, který vzniká při oxidaci kovu.
Pokud klíč v zámku drhl právě kvůli téhle špíně, po vyčištění se bude otáčet snáze. Platí to ale jen pod dvěma podmínkami: ocet smí na klíči zůstat maximálně pár minut a zároveň ho pak musíte důkladně opláchnout a vysušit. Při dlouhém působení totiž kyselina napadá i samotný kov.
Ale co když se čistý klíč v zámku pořád otáčí ztuha? Pak je potíž nejspíš jinde.
Dvě rychlé zkoušky, které odhalí skutečnou příčinu
Nejdřív zkuste zamknout s otevřenými dveřmi. Jde-li to lehce a vázne to až po zavření, dveře nejspíš poklesly a závora při zamykání tře o zárubeň. Tady ocet nepomůže a silou to nespravíte – každé přetlačování vložku poškodí.
Pokud zámek drhne i při otevřených dveřích, vytáhněte ze zásuvky druhý originální klíč. Když s ním jde otočit hladce, chyba je v klíči, který běžně nosíte. Buď je už ochozený, nebo jde o kopii vybroušenou o chlup jinak.
Uvnitř vložky jsou drobné pohyblivé díly – takzvaná stavítka. Zuby klíče je musí zvednout přesně do správné výšky. Ochozené nebo nepřesně vyřezané zuby to nedokážou, a proto se klíč otáčí jen silou. Navíc nepřesná kopie vložku při každém odemykání zbytečně opotřebovává. Kopii, která drhne hned od začátku, proto v zámku raději nepoužívejte.
Které mazivo vložce pomůže a které ji zalepí
Vložka potřebuje mazivo – a právě při jeho výběru lidé chybují nejčastěji. Ocet do ní nestříkejte, ten patří jen na klíč. Mokrá vložka by začala uvnitř rezivět.
Obyčejný olej nebo univerzální sprej WD-40 zámek hned rozhýbe, pomoc je ale jen dočasná. Mastná vrstva, která ve vložce zůstane, pak sbírá prach a mechanismus se časem zanese. Zámečníci proto radí mazivo, které má na obalu uvedeno použití do cylindrických vložek – nejlépe takové, které po zaschnutí nemastí.
O grafitu se rady rozcházejí. Některé návody ho doporučují, pokyny k cylindrickým vložkám ho ale do zámku zakazují stejně jako olej. Nejjistější volbou je mazivo, které uvádí výrobce vaší vložky. Mazání stačí zopakovat zhruba dvakrát za rok – jednou před zimou a jednou po ní.
Než začnete s čištěním klíčů, odpojte ze svazku čip od vchodu i klíč od auta s ovladačem. Elektronika v nich vlhkost nesnese. U klíče od auta pak stačí otřít hadříkem navlhčeným octem jeho kovovou část, která se zasouvá do zámku.
Kuchyňský ocet má zpravidla sílu 8 %, úklidový 10 %. Do rozprašovače nalijte ocet zředěný vodou – i tak si s mastnotou na klíčích poradí. Pro čištění kovu je vhodnější nebarvený bílý ocet, klasický kvasný obsahuje karamelové barvivo a aromatické látky, které mohou zanechávat mírně lepivý povlak.
Svazek rozeberte na jednotlivé klíče, aby se ocet dostal ke každému ze všech stran. Postříkejte je rozprašovačem tak, aby byly jen lehce orosené. Počkejte dvě až pět minut a potom kartáčkem vyčistěte hlavně ozubení.
Ocet spláchněte pod kohoutkem a klíče hned vysušte utěrkou i v rýhách po stranách, aby nezačaly rezivět. Po opláchnutí vodou se vyplatí rýhy klíče otřít trochou technického alkoholu (izopropylalkoholu), který se rychle odpaří a vytěsní zbytky vody z nepřístupných záhybů.
Při působení kyseliny octové po dobu delší než 10–15 minut hrozí poškození povrchové úpravy mosazných klíčů – například niklování či chromování.
Levná údržba bez zázraků
Trik vyjde levně a po pěti minutách práce jsou klíče znatelně čistší. U klíčů, které denně nosíte, má smysl ho opakovat zhruba každý měsíc. Od octa ale nečekejte víc než čistý klíč.
Na dezinfekci nestačí, prorezivělý klíč nezachrání a drhnoucí zámek spraví jen tehdy, když za tím byla špína na klíči. Pro ostatní problémy je řešením druhý originální klíč, správné mazivo do vložky a v případě vážnějších potíží zámečník.
Zdroje článku: arecenze.cz, ireceptar.cz, dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková