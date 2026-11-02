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Postříkejte jednou za měsíc klíče octem. Tento krok se vyplatí každému

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Každý den automaticky otáčíte klíčem v zámku a vše je v pořádku. Až jedno odpoledne se najednou stane, že klíč drhne. Mastnota z rukou se nalepí mezi zuby klíče a kov časem oxiduje do šedavého nádechu. Právě tady přichází na řadu trik, který na internetu koluje už roky.
Postříkejte jednou za měsíc klíče octem. Tento krok se vyplatí každému

Postříkejte jednou za měsíc klíče octem. Tento krok se vyplatí každému

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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