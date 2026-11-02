Lidl musí stáhnout z prodeje své nejlepší boty. V Česku se zatím stále koupit dají, což vyvolalo hysterii

Obchodní řetězec Lidl prohrál soudní spor se slavnou německou značkou Birkenstock. Nizozemský Okresní soud v Gelderlandu koncem září rozhodl, že řetězec porušil autorská práva výrobce tím, že nabízel sandály napodobující chráněné designové prvky originálních bot.
Spor se týkal pěti modelových řad – Arizona, Madrid, Gizeh, Boston a Florida. Soud nařídil nizozemskému Lidlu a německému dodavateli Rieg & Niedermayer, aby prodej dotčené obuvi okamžitě ukončili.
Pokuta 125 tisíc korun za každý den prodeje
Za každý den, kdy budou řetězec a dodavatel pokračovat v prodeji zakázaných sandálů, jim hrozí sankce 5 000 eur, což odpovídá přibližně 125 000 Kč. Celková výše pokuty může vyšplhat až na 250 000 eur, tedy zhruba 6,25 milionu korun.
Obě společnosti navíc musí uhradit soudní náklady ve výši 47 194,90 eura a nahradit značce Birkenstock způsobenou škodu. Její přesná výše se má určit v samostatném řízení.
Lidl se proti prvostupňovému rozsudku může ještě odvolat.
Co přesně soud zakázal? Rozhodl tvar podrážky i uspořádání pásků
Soud neposuzoval jen celkovou podobnost bot, ale zaměřil se na konkrétní konstrukční prvky, které považoval za původní autorský návrh Birkenstocku.
Klíčovým prvkem bylo tvarování spodní části sandálů – zvýšená zadní část, která směrem ke špičce viditelně klesá. Podle soudu Lidl tento chráněný design rozpoznatelně převzal.
U modelu Madrid soud posuzoval i uspořádání pásků. Originál má přibližně dvoucentimetrový užší pásek vedený přes širší, zhruba pěticentimetrový pásek. I tento detail měly napodobeniny podle soudu zkopírovat.
Zmizí sandály i z českých prodejen? Lidl se nevyjadřuje
Zákaz prodeje platí pouze na území Nizozemska. To však neznamená, že se případ nemůže v budoucnu projevit i v dalších státech. Buď k úpravě nabídky přistoupí samotný Lidl, nebo se Birkenstock rozhodne žalobu podat i v jiných zemích.
Český Lidl se k případným změnám na tuzemském trhu zatím nevyjádřil.
Změnu přístupu evropských soudů k autorské ochraně průmyslového designu podpořil i rozsudek Soudního dvora EU z prosince 2025 v kauze Mio a Konektra.
Proč Birkenstock v Německu prohrál, ale v Nizozemsku uspěl?
Zajímavé je, že Birkenstock se už dříve pokusil vzhled svých sandálů právně ochránit, ale neuspěl. V únoru 2025 německý soud rozhodl, že posuzované modely nejsou chráněny autorským právem.
O rok a půl později však přišel opačný výsledek. Pokud by se tedy značka rozhodla soudit i v dalších zemích, nemusí všude uspět. Plošný zákaz prodeje podobných sandálů v celé Evropě tak pravděpodobně nehrozí.
Zdroje článku: bbc.com, nltimes.nl, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková