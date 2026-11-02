Kdo je u VZP, může přijít o peníze. Do konce listopadu je nutné udělat důležitou věc

Pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny mají na podání žádostí o příspěvky z Fondu prevence dva odlišné termíny. Rozhoduje způsob, jakým žádost podáte – a rozdíl může znamenat ztrátu stovek až tisíců korun.
Pokud plánujete osobní návštěvu pobočky nebo odeslání poštou, musíte to stihnout nejpozději do 30. listopadu 2026. Kdo zvolí elektronickou cestu přes aplikaci Moje VZP, má čas až do 31. prosince.
U poštovního podání rozhoduje razítko, ne datum doručení
U žádostí zasílaných poštou platí klíčové pravidlo: rozhoduje datum podacího razítka, nikoli den, kdy zásilka dorazí na VZP. Odešlete-li tedy obálku 30. listopadu a pojišťovna ji obdrží až v prosinci, termín budete mít dodržený. Naopak podání 1. prosince už znamená vyřazení z letošního čerpání.
Maminky mohou získat až 5 000 Kč, děti 2 000 Kč na sport
VZP má pro letošní rok ve Fondu prevence připraveno 2,256 miliardy korun, což je o 126 milionů více než loni. Pojištěnci mohou čerpat zhruba dvě desítky benefitů zaměřených na prevenci, očkování, pohyb nebo podporu rodin s dětmi.
Nejvyšší příspěvek 5 000 Kč získají těhotné ženy a čerstvé maminky v programu Maminka a miminko. Děti mohou čerpat až 2 000 Kč na pohybové aktivity a dentální hygienu, dospělí 500 Kč na stejné účely.
Za vyšetření kožních znamének pojišťovna přispěje 500 Kč, za očkování proti chřipce pro dospělé od 18 do 65 let 300 Kč. Vysoký příspěvek 1 500 Kč nabízí VZP na očkování proti HPV, přestože vakcína stojí necelé 4 000 Kč.
Stará účtenka nebo chybějící prohlídka vás připraví o peníze
Dodržení termínu samo o sobě nezaručuje, že peníze obdržíte. U většiny příspěvků nesmí být platební doklad v době podání žádosti starší než tři měsíce. Výjimkou jsou pohybové aktivity, dentální hygiena a vybrané rehabilitační aktivity – tam platí lhůta šest měsíců.
Překážkou může být také chybějící preventivní prohlídka. U některých benefitů musíte mít absolvovanou prohlídku u praktického lékaře nebo příslušné screeningové vyšetření. Pozor – i když prohlídku dodatečně absolvujete, může trvat až tři měsíce, než ji lékař vykáže a pojišťovna zaeviduje.
Žádost vám zamítnou také v případě dluhu na zdravotním pojištění, penále nebo při předložení nečitelného či chybějícího dokladu.
Jak podat žádost online a vyhnout se listopadovému termínu
Nejjednodušší cestou k příspěvku je elektronické podání přes aplikaci Moje VZP. Máte čas až do konce prosince a celý proces zvládnete z domova.
Postup je následující: Přihlaste se do aplikace Moje VZP – pokud účet nemáte, nejprve se zaregistrujte. Vyberte příspěvek, o který chcete požádat, a zkontrolujte jeho podmínky. Přiložte fotografii nebo sken účtenky a případně další požadované dokumenty. Vyplněnou žádost odešlete.
VZP vyplácí všechny finanční příspěvky výhradně bezhotovostně převodem na bankovní účet pojištěnce. V aplikaci Moje VZP lze podat žádost i za nezletilé dítě z jednoho rodičovského účtu po propojení profilů.
Zdroje článku: vzp.cz, zdravotnickydenik.cz, arecenze.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá