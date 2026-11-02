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Kdo je u VZP, může přijít o peníze. Do konce listopadu je nutné udělat důležitou věc

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Kdo chce letos získat příspěvky z Fondu prevence VZP, musí si pohlídat klíčový termín. Papírové žádosti končí už 30. listopadu, zatímco elektronické až 31. prosince. O peníze můžete přijít i kvůli staré účtence.
Kdo je u VZP, může přijít o peníze. Do konce listopadu je nutné udělat důležitou věc

Kdo je u VZP, může přijít o peníze. Do konce listopadu je nutné udělat důležitou věc

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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