Vítěz letošního 23. ročníku krajské architektonické soutěže je jasný. Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou ve Stěžerách u Hradce Králové získal hlavní titul Stavba roku Královéhradeckého kraje. Zároveň obsadil první místo v kategorii Sociální a zdravotní zařízení. Informovalo o tom krajské hejtmanství.
Stavbu realizovala Oblastní charita Hradec Králové. Celkové náklady dosáhly přibližně 200 milionů korun, přičemž samotná stavba spolkla asi 180 milionů. Kraj přispěl 63 miliony korun, další prostředky zajistilo město Hradec Králové, stát i soukromí dárci a firmy. Hejtman Petr Koleta z ANO ocenil, že vítězný projekt „spojuje výjimečné architektonické řešení s důležitým společenským posláním."
Po architektonické stránce je hospic navržen jako jednopodlažní elipsa, která symbolicky odkazuje na koloběh života. Dvoupodlažní klínovitá část stavby vrcholí duchovním prostorem určeným jak klientům, tak jejich blízkým.
Do soutěže se letos přihlásilo celkem 26 projektů z celého kraje. Podmínkou účasti bylo dokončení stavby s kolaudací nebo zkušebním provozem v letech 2023 až 2026.
Prní místo v kategorii Ostatní putuje do Broumova na Náchodsku, kde v památkové zóně vznikla Městská knihovna Broumov. Přestavěný objekt sloužil původně jako lázeňský dům a posléze jako ubytovna. Druhé až čtvrté patro nyní patří nové městské knihovně, v prvním patře funguje zrekonstruovaná školní jídelna.
Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získala křižovatka Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové. Kompletní přestavba původní nevyhovující křižovatky na moderní dopravní uzel vyšla na více než 630 milionů korun. Zvláštní cenu poroty si odnesl sportovní areál Hotel Break & Tenis resort SKHK v jihovýchodní části Hradce Králové, který prošel celkovou modernizací původních venkovních kurtů.
Čestná uznání porota udělila pavilonu krajské nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, zachráněné správní budově textilního koncernu rodiny Hirschových v Hořicích na Jičínsku, Vodní nádrži Kozlák coby komplexnímu krajinářskému opatření u Lužce nad Cidlinou a rovněž rekonstrukci budovy C Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody. V kategorii Inženýrské stavby porota hlavní cenu neudělila.
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