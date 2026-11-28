Chrudim řeší nepříjemný problém s jednou ze svých historických dominant. Červená studánka na Pumberkách, jejíž historie sahá až do středověku, je opět bez vody a město zatím neví, zda se ji podaří obnovit v původní podobě.
Studánka v minulosti opakovaně vysychala a pramen se vždy po čase vrátil. Loni ale zdroj vyschl znovu a voda se dosud neobjevila. Radnice proto nechala zpracovat hydrogeologický průzkum. Jeho výsledky příliš optimismu nepřinášejí. Radní Jan Doucek (SNK-ED) vysvětlil, že průzkum ukázal na pravděpodobnou změnu trasy podzemního toku. Voda buď vyvěrá jinde, nebo přímo pod studánkou. Návrat pramene na původní místo by podle něj vyžadoval rozsáhlejší geotechnické zásahy.
Určitou naději ale přece jen existuje. Pod svahem pod Moravskou ulicí vyvěrá několik menších pramenů a Doucek nevylučuje, že voda, která dříve zásobovala studánku, dnes teče jinudy a ústí přímo do potoka. Tuto domněnku by ale musel potvrdit další hydrologický průzkum, který město zatím nezadalo.
Červená studánka má bohatou historii. Podle chrudimského kronikáře Jana Ceregettiho dal pramen v roce 1608 upravit rytíř Blažej Borovanský, který ho zakryl střechou z červených tašek, jež místu daly jméno. V 17. století nad pramenem vznikla kaple zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům, jejíž dnešní podobu navrhl architekt František Schmoranz. Nechal ji postavit místní mlynář František Podhájský v roce 1883. Sakrální stavbu město obnovilo v roce 2011.
Voda ze studánky byla po staletí považována za léčivou, pomáhající prý při očních potížích i bolestech kloubů. Doucek to ale uvedl na pravou míru: jde o běžnou vodu s vyšším obsahem vápence pocházejícího z okolních hornin, žádný léčivý pramen to není.
Přes nejasné vyhlídky na návrat pramene město nevylučuje, že místo upraví i bez funkční studánky. „To místo dnes nevypadá dobře. Stálo by za to ho dát do kupy, možná i bez pramene," uvedl Doucek. Obnova nicméně nepatří mezi aktuální priority radnice.
Předchozí vedení města nechalo zpracovat architektonický návrh a projekt obnovy studánky. Současná radnice se s ním teprve musí seznámit, jak potvrdila místostarostka Šárka Trunečková (SNK-ED), a pak rozhodnout o dalším postupu.
Zdroj: autorský text / ČTK