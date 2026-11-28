Vyšší poplatek za podzemní zdroje přidá pražským domácnostem 160 korun ročně
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Článek byl publikován 28.11.2026 10:00
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