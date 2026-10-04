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Polda 5.5 vyjde už za několik dní. Pankrác dostane dva dabéry a jeden z nich překvapí

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Polda 5.5 vyjde na Steamu 9. října 2026 a zaplní mezeru mezi pátým a šestým dílem české adventurní série. Největší novinkou bude možnost zvolit si Pankráce v podání Luďka Soboty, nebo Pavla Lišky.
Polda 5.5 vyjde už za několik dní. Pankrác dostane dva dabéry a jeden z nich překvapí

Polda 5.5 vyjde už za několik dní. Pankrác dostane dva dabéry a jeden z nich překvapí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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