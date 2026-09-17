Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Moravskoslezský kraj rozdělil univerzitám 91 milionů korun na vědce ze zahraničí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Moravskoslezský kraj rozdělil univerzitám v regionu 91 milionů korun na podporu zahraničních vědců. Do škol tak přišlo 23 vědců, kteří vedou výzkumné týmy. Projekt kraj financoval z Operačního programu Spravedlivá transformace. Program by měl pokračovat i v budoucnu, protože kraj požádal o další peníze.
Moravskoslezský kraj rozdělil univerzitám 91 milionů korun na vědce ze zahraničí

Moravskoslezský kraj rozdělil univerzitám 91 milionů korun na vědce ze zahraničí

Zdroj: Ostravská univerzita
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Vstup do sezóny Vítkovicím nevyšel. Kladno v Ostravě otočilo zápas
Vstup do sezóny Vítkovicím nevyšel. Kladno v Ostravě otočilo zápas
Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratit
Smutná zpráva z ostravské zoo. Nemocné žirafí mládě museli utratit

Veterináři museli utratit mládě žirafy Rothschildovy, které se v ostravské zoo narodilo 7.července. V...

Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let
Kraj hledá vlakového dopravce pro Bruntálsko. Smlouva bude na patnáct let

Moravskoslezský kraj připravuje soutěž na provozovatele regionálních vlaků na Bruntálsku. Smlouva s tím...

Nová policejní služebna bude cestovat po Havířově. Zaměří se na problémová místa
Nová policejní služebna bude cestovat po Havířově. Zaměří se na problémová místa

Havířovští strážníci získali novou mobilní služebnu za 840 tisíc korun. Přívěs s pěti kamerami budou...

Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za tři miliony korun
Bohumín pořídí dobrovolným hasičům vybavení za tři miliony korun

Vybavení za tři miliony korun pořídí Bohumín na Karvinsku dobrovolným hasičům. Dostanou čluny, termokameru,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.