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Ostravští vědci ukázali elektromobil Titan. Na stovku zrychlí za 3,3 sekundy

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Prototyp elektrického supersportu Titan se po světové premiéře v Berlíně představil na VŠB-TUO. Na jeho vývoji se přímo podílelo 16 zaměstnanců univerzity. Vůz s výkonem 815 koní uvidí na podzim také veřejnost.
Ostravští vědci ukázali elektromobil Titan. Na stovku zrychlí za 3,3 sekundy

Ostravští vědci ukázali elektromobil Titan. Na stovku zrychlí za 3,3 sekundy

Zdroj: VŠB-TUO - Petr Šimčík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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