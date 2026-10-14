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Pokusy na psech a kočkách? Jsou zbytečné, upozorňují ochránci. V sobotu vyjdou do ulic

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Řekněte „ne“ dalším pokusům na živých tvorech, vyzývají ochránci zvířat. Kruté testy už podle nich nejsou potřeba, vědci se mohou spolehnout i na jiné metody. O víkendu kvůli tomu aktivisté pořádají celosvětový protest. Ten český odstartuje v sobotu 17. října v 11.30 na pražském Klárově.
Pokusy na psech a kočkách? Jsou zbytečné, upozorňují ochránci. V sobotu vyjdou do ulic

Pokusy na psech a kočkách? Jsou zbytečné, upozorňují ochránci. V sobotu vyjdou do ulic

Zdroj: front-view-scientist-holding-rat
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

ZvireciZpravy.cz jsou články pro všechny milovníky zvířat, přírody a života se čtyřnohými (nebo třeba opeřenými či šupinatými) společníky. Přináší aktuální zprávy ze světa zvířat, emotivní i inspirativní příběhy, zajímavosti, rady pro chovatele a pohled na zvířata očima těch, kteří jim rozumějí a...

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