Tiché nebezpečí v kočičí misce. Vědci našli v krmivu nečekané škodliviny

Kočky často trpí na ledviny. S chronickým onemocněním tohoto orgánu se potýká až třetina koček nad deset let. Vědci z americké organizace Clean Label nyní přišli s možným vysvětlením: Jednou z příčin podle nich může být krmivo.
Když se totiž pustili do analýzy konzerv a granulí, našli v nich řadu kontaminantů, které mohou ledviny poškodit. Obsahovala je drtivá většina ze stovky výrobků od 62 značek.
Testy v nich odhalily například těžké kovy, herbicidy, rtuť i chemikálie z plastů. Třeba olovo se ukázalo v 99 procentech všech vzorků. Kadmium, které je prokázaným karcinogenem, vědci prokázali v 96 procentech produktů. A arsen v 94 procentech vzorků.
„V kočičím jídle jsme našli celkem 122 kontaminantů. Ty se lišily podle toho, o jaký typ produktu šlo – tedy jestli jsme testovali granule, konzervy nebo sušenou a poté zamrazenou potravu,“ přiblížila výsledky analýzy Molly Hamiltonová – ředitelka organizace Clean Label, která se v Americe zaměřuje právě na testování spotřební zboží. Roli podle ní hrál i druh masa uvnitř krmiva.
Čím starší zvíře, tím větší „zásoby“ škodlivin
Škodliviny se podle ní mohou propisovat do zdraví zvířat. „Jídelníček většiny koček je totiž postavený na stále stejném krmivu. Majitelé ho střídají velmi málo,“ vysvětluje. Látky se tak v těle postupně hromadí a ničí orgány. „Nejvíc dostávají zabrat právě ledviny, protože hrají klíčovou roli při filtrování chemikálií,“ dodává.
Problémy ale mohou vznikat i v jiných částech těla.
Například kadmium spouští nádorové bujení – a to nejenom v ledvinách, ale i v kostech. Totéž platí pro anorganický arsen. Pozornost si podle Hamiltonové zaslouží i rtuť, která číhá především v rybích produktech. „Způsobit přitom může poškození nervové soustavy,“ varuje. Olovo poškozuje dokonce všechny orgánové systémy.
Malé zvíře se otráví rychleji
Potíže se přitom mohou projevit už po několika letech. Kočky jsou totiž malá zvířata, takže jim újmu způsobí daleko menší množství látek, než je tomu u lidí. Škodliviny se jim v organismu nastřádají výrazně rychleji.
„Přesto ve Spojených státech existuje jen velmi málo předpisů, které nařizují kontrolovat kontaminanty v krmivech pro domácí mazlíčky,“ upozorňuje Hamiltonová.
Systém kontroly krmiv sice v USA existuje, testování je ale podle expertky omezené – nemusí jím projít každá šarže. Výrobce navíc nemá povinnost prověřovat všechny známé kontaminanty. „Analýza hotového krmiva je také jen jednou z možností ověření nezávadnosti,“ podotýká. Většina norem a pokynů je současně určená krmivům pro hospodářská zvířata, nikoli pro psy a kočky.
Děravý systém kontroly
Problém je také v tom, že firmy nemusejí rutinně testovat vstupní ingredience. To zákony nevyžadují. „Řada škodlivin se přitom do jídla dostane už se surovinami, nikoliv během samotné výroby,“ připomíná Hamiltonová.
Lidé by se proto podle ní měli o složení krmiva zajímat a žádat po dodavatelích záruky. „I při výrobě konzerv a granulí pro kočky by měla platit pravidla, jaká už se dávno zavedla u produktů pro lidi či hospodářská zvířata,“ souhlasí s ní i Ryan Babadi – šéf neziskové organizace Toxic Free Future, která se rovněž zabývá bezpečností spotřebního zboží.
Jenomže výrobcům se její zpráva nelíbí – postrádá podle nich vědecký a regulační kontext, který je pro posouzení naměřených hodnot potřebný. „Není ani jasné, zda výzkum prošel vědeckým nebo veterinárním přezkoumáním,“
uvedl ve svém oficiálním prohlášení Home Food Institute, který výrobce zastupuje.
Zjištění jsou navíc podle něj založená jen na jedné šarži každého produktu, což závěry zkresluje. „Nedostatečně prokázaná jsou také tvrzení o tom, jaké dopady mohou mít jednotlivé škodliviny na zdraví koček,“ pokračuje Home Food Institute.
„Majitelé se mohou spolehnout“
Výroba krmiv pro domácí mazlíčky je podle něj ve Spojených státech významně regulovaná a musí splňovat přísné federální i státní požadavky. Firmy navíc kontrolu stále vylepšují. „Majitelé koček se tak mohou spolehnout na to, že je krmivo pro jejich mazlíčky bezpečné a vyrobené v souladu s přísnými regulačními a kvalitativními standardy,“ dodal institut.
Potíže se ale neřeší jen ve Spojených státech. Občas se vyskytnou i v Česku.
Například Situační a výhledová zpráva o průmyslových krmivech v roce 2021
konstatovala, že měla v daném roce problémy dokonce třetina všech kontrolovaných výrobků. Z 26 jich při analýzách propadlo devět. Tři krmiva byla určená psům, pět kočkám a jedno rybičkám. „Nejčastější závadou bylo nedodržení deklarace vitaminu E a zinku,“ uvedlo ve zprávě ministerstvo zemědělství.
Loni se zase z trhu stahovala syrová zvěřina pro mazlíčky. Podle Státní veterinární správy (SVS) totiž obsahovala nadměrné množství olova.
„Limit, který je pro krmnou surovinu stanovený na 10 mg/kg při dvanáctiprocentní vlhkosti, byl překročen téměř trojnásobně,“
vysvětlili veterináři. I oni připomněli, že se může tento těžký kov podepsat na zdraví domácího mazlíčka. „A to hlavně při dlouhodobé konzumaci,“ podotkli. Krmivo proto nařídili zlikvidovat v asanačním podniku.
Olovo se podle nich do zvěřiny dostalo se střelami použitými při lovu. Podobně dopadly i některé další produkty – veterináři ve zprávě zmiňují také jeden kontaminovaný vzorek masa kachny divoké, jednoho bažanta a tři divoká prasata.
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Zdroje: zpráva
organizace Clean Label, reakce Home Foog Institute, studie o onemocnění ledvin v magazínu Journal of Feline Medicine and Surgery, veterinární server DVM 360, Situační a výhledová zpráva o průmyslových krmivech, zpráva Státní veterinární správy.
Text: Veronika Rodriguez
Úvodní foto: Freepik / Magnific