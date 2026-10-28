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Ochránci chtějí zabít zdivočelé kozy. Nedovolme jim to, vyzývá ředitel zoo

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Dennívýzva
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Jsou živoucími symboly Českého středohoří. Jsou také jasným příkladem toho, jak si příroda dokáže poradit i s lidskými zásahy. Každý, kdo vystoupá na ikonický kopec Brník na Lounsku, je nepřehlédne. Řeč je o pětici zdivočelých koz, které už několik let žijí na svazích nefelinitového vrchu. Ochránci přírody nyní přišli s tím, že budou muset být tato volně žijící zvířata zastřelena. Absolutně s tím nesouhlasím, píše v komentáři pro Zvířecí zprávy biolog a ředitel táborské zoo Evžen Korec.
Ochránci chtějí zabít zdivočelé kozy. Nedovolme jim to, vyzývá ředitel zoo

Ochránci chtějí zabít zdivočelé kozy. Nedovolme jim to, vyzývá ředitel zoo

Zdroj: pexels-sergey-savage-776567555-19455165
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 22:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

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