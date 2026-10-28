Ochránci chtějí zabít zdivočelé kozy. Nedovolme jim to, vyzývá ředitel zoo

Jsou živoucími symboly Českého středohoří. Jsou také jasným příkladem toho, jak si příroda dokáže poradit i s lidskými zásahy. Každý, kdo vystoupá na ikonický kopec Brník na Lounsku, je nepřehlédne. Řeč je o pětici zdivočelých koz, které už několik let žijí na svazích nefelinitového vrchu. Ochránci přírody nyní přišli s tím, že budou muset být tato volně žijící zvířata zastřelena. Absolutně s tím nesouhlasím, píše v komentáři pro Zvířecí zprávy biolog a ředitel táborské zoo Evžen Korec.
Zdivočelé kozy pravděpodobně utekly z nějakého soukromého chovu. Nemají ale žádné identifikační známky ani čipy, původního majitele se tak dohledat nepodařilo. Nepomohla ani výzva na úřední desce, aby se ke zvířatům sám přihlásil.
Po několika letech, kdy si původně zdomácnělé kozy užívají nespoutaného života na svobodě, se probudili samozvaní ochránci přírody a začali tvrdit, že pobyt pěti zvířat kopci a jeho biodiverzitě škodí. Prý likvidují veškerou vegetaci a narušují kamenitý povrch kopce. Jinde v Českém středohoří přitom pastva ovcí a koz pomáhá udržovat stepní lokality před zarůstáním náletovými křovinami a trávou a stát tuto činnost podporuje dotacemi. Na Brníku si příroda poradila sama – bez nutnosti lidského zásahu. Ale to je podle „ochránců“ přírody špatně.
Situaci na kopci popisují skoro jako kozí apokalypsu. Skutečnost je ale jiná. Kopec je stále zelený a zatravněný, jen část je od koz rozšlapaná. Ani to ale není nevratné, protože i tato místa každé jaro opět obrostou.
To ale nebrání rádoby „ochráncům“ přírody vyhrožovat konečným řešením. Tvrdí, že oblíbené kozy budou muset zastřelit myslivci. Zákon jim opravdu dává pravomoc odstřelit zdivočelá hospodářská zvířata. Ale je to v tomto případě opravdu nutné?
Zabití má být až poslední volnou
Jakékoliv zbytečné zabíjení zvířat považuji za bezcitné a barbarské. A to se týká i případu koz z Brníku. Zabití by mělo být až poslední volbou, navíc jen v mimořádných případech, což tento rozhodně není. Existuje mnoho jiných řešení, která nemusí nevinná zvířata zaplatit vlastním životem.
V prvé řadě je nutné objektivně posoudit, zda je pětice polozdivočelých koz opravdu takovým problémem, aby bylo nutné je z přírody zcela eliminovat. Osobně bych preferoval variantu, kdy jim bude svoboda ponechána a pouze se kastrací zamezí jejich nekontrolovanému množení. Ve svém novém domově by tak kozy mohly dožít a i nadále těšit znavené poutníky.
Také v případě, že by se prokázal destruktivní vliv na mikrolokalitu, o čemž ale pochybuji, není nutné vytahovat střelnou zbraň. Stačilo by pětici zvířat odchytit a přesunout někam do zabezpečené ohrady. Jistě by se našlo dost lidí, kteří mají zvířata opravdu ráda a ujmou se jich.
Pojďme proto přestat strašit střílením, vraťme zbraně zpět do pouzdra a dovolme pětici koz dožít v klidu a bezpečí. Za tu svobodu, kterou si samy vybojovaly, si to rozhodně zaslouží.
Evžen Korec
biolog a ředitel ZOO Tábor
Úvodní foto: Pexels
RNDr. Evžen Korec, CSc.
je vystudovaný molekulární biolog a genetik. Je to spoluautor jedenácti patentů v oblasti molekulární biologie a genetiky a více než dvaceti vědeckých publikací ve špičkových světových časopisech.
V roce 2015 se stal majitelem Zoologické zahrady Tábor, které hrozil zánik a rozprodej nebo utracení zvířat. Protože má ale zvířata velmi rád a jejich osud mu není lhostejný, rozhodl se zoo zachránit. Už v červnu roku 2015 se podařilo ZOO Tábor znovu otevřít pro veřejnost. Generálním sponzorem této zahrady se stala společnost EKOSPOL, kde je Evžen Korec generálním ředitelem a předsedou představenstva.