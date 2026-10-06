Podprsenka, džíny, pyžamo i ručník: Co jak často opravdu patří do pračky

Spodní prádlo: po každém nošení
Kalhotky a další spodní prádlo v přímém kontaktu s intimními partiemi patří do prádla po jednom dni. Tady není moc důvodů hledat kreativní kličku.
Výjimkou jsou samozřejmě věci, které sis oblékla na deset minut při zkoušení outfitu a zase sundala. Běžně nošené spodní prádlo ale praním po každém použití nic nepřehání.
Podprsenka: obvykle po dvou až třech nošeních
Podprsenku nemusíš automaticky prát každý večer. Dermatolog z Cleveland Clinic doporučuje jako orientační pravidlo praní po dvou až třech nošeních, přičemž záleží na délce nošení a množství potu.
Letní den, sport nebo několik hodin výrazného pocení může znamenat praní hned. Krátké nošení v klimatizované kanceláři je jiná situace. Podprsenkám navíc prospívá střídání, aby elastická vlákna mezi nošeními dostala čas vrátit se do původního tvaru.
Sportovní podprsenka je jiný příběh. Po skutečném tréninku jde do praní.
Trička, tílka a halenky: většinou po jednom nošení
Všechno, co těsně přiléhá k podpaží a trupu, nasává pot, kožní maz, deodorant a parfém. U běžného trička proto dává praní po jednom plném dni smysl.
U volnější halenky přes spodní vrstvu můžeš podle materiálu, počasí a intenzity nošení přidat další den. Pokud je ale cítit, má skvrnu nebo jsi se v ní výrazně potila, nepotřebuješ tabulku. Potřebuje pračku.
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Džíny: zdaleka ne po každém nošení
Džíny patří mezi věci, které zvládnou více než jeden výlet z domu. Cleveland Clinic doporučuje orientačně praní po dvou až třech nošeních a samozřejmě dříve, pokud jsou špinavé nebo propocené.
Pokud jsi je měla dvě hodiny na kávě, můžeš se řídit stavem oblečení spíš než počítadlem. Pokud jsi v nich strávila horký den v MHD, matematika se mění.
A ne, mrazák není pračka. Nízká teplota neodstraní kožní maz, špínu ani zbytky, na kterých mohou mikroorganismy znovu prosperovat.
Svetry a mikiny: záleží na tom, co je pod nimi
Svetřík přes tričko má úplně jiný kontakt s tělem než rolák přímo na kůži. Vrstvu, která se pokožky téměř nedotýká a není cítit ani špinavá, můžeš běžně nosit několikrát.
U vlny navíc časté praní není žádný projev péče. Větrání mezi nošeními může být mnohem šetrnější a praní se vždy řídí štítkem konkrétního materiálu. Kašmírový svetr a bavlněná mikina opravdu nejsou stejný živočišný druh.
Pyžamo: orientačně po třech až čtyřech nocích
Tady hodně záleží na tom, jestli se před spaním sprchuješ, jak moc se v noci potíš, zda nosíš spodní prádlo a jak dlouho v pyžamu skutečně trávíš.
Prací experti citovaní Good Housekeeping uvádějí jako běžné vodítko přibližně tři až čtyři nošení, ale při nočním pocení nebo jiné vyšší zátěži je vhodné prát dříve.
Takže ano, pyžamo může přežít více než jednu noc. Měsíční výročí už bych mu ale neplánovala.
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Ručník: zhruba jednou týdně, někdy častěji
„Ale vždyť se do něj utírám čistá“ je logika, která zní velmi přesvědčivě, dokud do rovnice nepřidáš vlhkost, odumřelé kožní buňky a koupelnu.
Cleveland Clinic doporučuje koupací ručníky prát alespoň jednou týdně. Častější výměna dává smysl při nemoci, kožních problémech nebo pokud ručník mezi použitími pořádně nevysychá.
Po každém použití ho hlavně nech roztažený důkladně vyschnout. Vlhká hromádka na zemi není metoda sušení, i když ji některé domácnosti dlouhodobě experimentálně testují.
Povlečení: přibližně jednou týdně
Sleep Foundation doporučuje většině lidí měnit a prát povlečení zhruba jednou týdně. Pokud v posteli spí domácí mazlíček, výrazně se potíš nebo máš některé alergické potíže, může být vhodné kratší období.
Peřinu samotnou samozřejmě nemusíš cpát do pračky každou neděli. Prostěradlo a povlak na polštář mají s tělem výrazně intenzivnější vztah než vnitřek přikrývky.
Kabát? Dokud nenastane důvod
Kabáty, saka a bundy jsou v úplně jiné kategorii než spodní prádlo. Nosíš je přes další vrstvy a většina z nich navíc není určená k neustálému domácímu praní.
Skvrny řeš průběžně, oblečení nech větrat a větší čištění prováděj podle materiálu a pokynů výrobce. Pokud se něco čistí chemicky, není ideální z toho dělat týdenní sport.
Nos, oči a štítek pořád porážejí tabulku
Žádná frekvence neplatí bez ohledu na člověka, počasí a způsob použití. Propocené oblečení per dříve. Věc, kterou sis vzala na hodinu přes další vrstvu, nemusí automaticky letět do bubnu.
A před tím vším se podívej na štítek.
Protože hedvábnou halenku můžeš hygienicky prát přesně tak často, že po třetím kole už budeš vlastnit velmi čistý hadřík.
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Zdroje: Cleveland Clinic – How Often Do You Really Need To Wash Your Bras? [1], Cleveland Clinic – How Often Should You Wash Jeans? [2], Cleveland Clinic – How Often Should You Wash Your Bath Towels? [3], Sleep Foundation – How Often Should You Wash Your Sheets? [4], Good Housekeeping – How Often You Should Wash Your Pajamas, According to Laundry Experts [5].