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Podprsenka, džíny, pyžamo i ručník: Co jak často opravdu patří do pračky

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Tričko po propoceném dni? Jasné. Ale co džíny po jednom nošení, podprsenka po dvou, pyžamo po třech a ručník, který „je přece po sprše čistý“? Univerzální tabulka pro všechny neexistuje. Přesto máme docela rozumná vodítka, která ochrání hygienu i oblečení před zbytečným praním.
Podprsenka, džíny, pyžamo i ručník: Co jak často opravdu patří do pračky

Podprsenka, džíny, pyžamo i ručník: Co jak často opravdu patří do pračky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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