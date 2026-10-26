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Přes noc dala 2 tablety do myčky do záchodové mísy a sklopila prkénko. Dobře udělala, tohle se stalo

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Dennívýzva
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Jsou opravdu účinné. Jedna malá kapsle dokáže perfektně zbavit mastnoty, usazenin i vodního kamene celou jednu várku nádobí. Stejně tak bude fungovat i na čištění jiných povrchů.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Daniel78 / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:13

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