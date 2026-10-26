Přes noc dala 2 tablety do myčky do záchodové mísy a sklopila prkénko. Dobře udělala, tohle se stalo

Jsou opravdu účinné. Jedna malá kapsle dokáže perfektně zbavit mastnoty, usazenin i vodního kamene celou jednu várku nádobí. Stejně tak bude fungovat i na čištění jiných povrchů.
Tablety do myčky mají odmašťovací sílu, ale také zanechávají nádobí vyleštěné a bez skvrn od vodního kamene. Všechny
tyto vlastnosti tak můžete využít i při čištění jiných povrchů v domácnosti. Uplatní se při čištění koupelny, WC, trouby, ale pomohou i při bělení prádla nebo při pravidelném čištění zanesené pračky. Domácí čistič z tablety do myčky
Vyrobte si jednoduchý čisticí prostředek z tablety na nádobí. Vezměte láhev s postřikovačem, naplňte ji teplou vodou a vložte do ní tabletu.
Můžete ji rozdělit na menší kousky, aby prošla hrdlem láhve. Poté nechte tabletu úplně rozpustit. Nyní máte účinný čistič, který můžete použít na kachličky, nerezové baterie i toaletní mísu.
Čistič stačí na povrch nastříkat, nechat chvíli působit a poté opláchnout teplou vodou. Většina špíny a skvrn už
ani není potřeba drhnout a postačí, když je jenom opláchnete. Vodovodní baterie, ale ani skla sprchového koutu nezapomeňte na závěr setřít suchým hadříkem, budou se krásně lesknout a skvrny od vodního kamene budou pryč.
Troubu a připálené plechy vyčistíte bez námahy
Bez námahy vyčistíte i troubu. Na silné znečištění v tomto spotřebiči si však připravte koncentrovanější přípravek.
Tabletu rozpusťte v menším množství vody nebo jich dejte do postřikovače několik. Získáte tak čistič s velmi koncentrovanou silou. Ten použijte na nečistoty v troubě, můžete s ním však vyčistit i silně připálené a špinavé plechy na pečení. Fotografie: Depositphotos
Vždy však pracujte s rukavicemi, silná koncentrace tohoto čističe by mohla podráždit vaši pokožku. Nechte vše působit ideálně přes noc.
Pak stačí troubu jen vytřít mokrým hadříkem a usazeniny budou pryč. Připečené plechy už také nebude potřeba drhnout, všechny zbylé nečistoty jednoduše setřete a domyjete pod tekoucí vodou. Zaprané bílé prádlo i čistič vaší pračky
Tablety do myčky si však dokážou poradit i se zapraným prádlem. Mají totiž bělicí účinek. Používejte je tedy jen na bílé prádlo,
v případech, kdy je zažloutlé, zašedlé nebo se vám ho podařilo zaprat do růžové barvy. Vložte prádlo do malého lavoru, naplňte ho teplou vodou a dejte do ní rozpustit jednu tabletu. Vše nechte působit přes noc. Další den vyperte na běžný prací program.
Tablety, díky své schopnosti likvidovat vodní kámen, se také výborně hodí k preventivnímu čištění vaší pračky. Ta by se měla minimálně po 40 cyklech vždy vyčistit, aby se odstranil vodní kámen, plísně a jiné
nečistoty, které mohou pračku poškozovat. Hlavně vaše vyprané prádlo nebude nepříjemně cítit zatuchlým odérem. Spusťte program s nejvyšší teplotou a přímo do bubnu vhoďte jednu nebo dvě tablety. Uvidíte, jak po skončení cyklu bude vaše pračka opět zářit čistotou.
https://youtu.be/U4zT3h4–FY
Zdroj:
Taste Of Home
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