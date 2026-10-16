Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Podezřelé sčítání hlasů. Plzeňský soud přijal osm stížností na volby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Osm stížností na komunální volby v Plzeňském a Karlovarském kraji dosud přijal Krajský soud v Plzni. Tři se týkají voleb v malé obci Třebčice na jižním Plzeňsku. Další jsou z Čížkova a Nových Mitrovic, rovněž na jihu Plzeňska, z prvního plzeňského obvodu a z Toužimi na Karlovarsku.
Podezřelé sčítání hlasů. Plzeňský soud přijal osm stížností na volby

Podezřelé sčítání hlasů. Plzeňský soud přijal osm stížností na volby

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:35

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Policie už vypátrala muže, který poštval svého psa, aby usmrtil cizího domácího mazlíčka
Policie už vypátrala muže, který poštval svého psa, aby usmrtil cizího domácího mazlíčka
Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez bodu
Fotbalisté Plzně po porážce 1:2 v Budapešti zůstávají v Evropské lize bez bodu

Fotbalisté Plzně ve druhém kole Evropské ligy prohráli v Budapešti s Ferencvárosem 1:2 a po úvodní domácí...

Paliva v Plzeňském kraji po dvoutýdenním zlevňování za poslední týden zdražila
Paliva v Plzeňském kraji po dvoutýdenním zlevňování za poslední týden zdražila

Paliva v Plzeňském kraji po dvoutýdenním zlevňování za poslední týden zdražila. Litr benzinu Natural 95 se...

Jako první na světě využívá FN Plzeň novou metodu zobrazování nádorů
Jako první na světě využívá FN Plzeň novou metodu zobrazování nádorů

Světové prvenství si připsala plzeňská fakultní nemocnice. Jako první na světě začala v klinické praxi...

Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178
Až do konce roku potrvá na Plzeňsku oprava 1,3 km dlouhého úseku silnice II/178

Opravou prochází více než 1,3 kilometru silnice II/178 mezi obcemi Vodokrty a Řenče na jižním Plzeňsku....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.