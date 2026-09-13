Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Poco brzy vypustí přírůstek C95 Pro 4G

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čínská značka Poco si před širokou veřejností nepohlídala nadcházející novinku, kterou na mobilním trhu poznáme pod přesným označením C95 Pro 4G. Telefon bude určitě patřit...
Poco brzy vypustí přírůstek C95 Pro 4G

Poco brzy vypustí přírůstek C95 Pro 4G

Zdroj: Poco C95 Pro 4G | Zdroj: GSMArena
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí
Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí
Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace
Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace

Představování novinek Seznamem je někdy tak trochu chaotické. Jednou vydá tiskovou zprávu, jindy uvede jen...

Redmi Watch 6 Active a Lite vstupují na český trh, cena začíná na 999 Kč
Redmi Watch 6 Active a Lite vstupují na český trh, cena začíná na 999 Kč

Xiaomi představuje každou chvíli nějakou novinku a sem tam je zavádí v relativní tichosti bez nějakého...

Apple představil iPhone 18 Pro i ohebný Duo, Google nasazuje Gemini do Windows: To nej z týdne #37
Apple představil iPhone 18 Pro i ohebný Duo, Google nasazuje Gemini do Windows: To nej z týdne #37

Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete...

Apple představil nové funkce pro sledování zdraví a fitness
Apple představil nové funkce pro sledování zdraví a fitness

Apple letos uvedl porci novinek pro sledování zdraví a fitness aktivity. Jak jsme vás již informovali v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.