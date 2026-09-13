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Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace

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Představování novinek Seznamem je někdy tak trochu chaotické. Jednou vydá tiskovou zprávu, jindy uvede jen zmínku na svých sociálních sítích. Tentokrát informuje jen prostřednictvím aktualizace...
Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace

Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace

Zdroj: Mapy.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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