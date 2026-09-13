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Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete...
Apple letos uvedl porci novinek pro sledování zdraví a fitness aktivity. Jak jsme vás již informovali v...
Aktualizace na nejnovější systém pro chytré hodinky Apple Watch – watchOS 27 přináší řadu novinek. Současně...
Společnost Anker měla na veletrhu IFA v Berlíně poměrně velký stánek a představila několik novinek včetně...
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