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Waze v Android Auto přestalo ukazovat navigační údaje. Řidiči kvůli bezpečnosti přesedlávají na Google Mapy

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Aktualizace Android Auto 17.5 způsobila, že Waze na displeji auta přestal zobrazovat odhadovaný čas příjezdu, zbývající vzdálenost i další odbočku.
Telefon, Waze

Telefon, Waze

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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