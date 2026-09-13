Waze v Android Auto přestalo ukazovat navigační údaje. Řidiči kvůli bezpečnosti přesedlávají na Google Mapy

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Waze v Android Auto přestalo ukazovat navigační údaje. Řidiči kvůli bezpečnosti přesedlávají na Google MapyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Aktualizace Android Auto 17.5 způsobila, že Waze na displeji auta přestal zobrazovat odhadovaný čas příjezdu, zbývající vzdálenost i další odbočku.
Telefon, Waze
Zdroj: Unsplash
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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