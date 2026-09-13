iPhone Ultra je teprve začátek. Uniklé informace vyzrazují, co mělo zůstat utajeno. Plány Applu do roku 2028

Když Mark Gurman z
Bloombergu letos v dubnu poprvé zveřejnil interní plán Applu, mluvil o skládacím iPhonu pod označením „Ultra“. Šlo o pracovní název, který se šířil měsíce a vyvolával spekulace, zda Apple skutečně vstoupí do segmentu, kde Samsung a Google operují už roky. Odpověď přišla na zářijové keynote: Apple telefon uvedl pod názvem iPhone Duo, vedle něj postavil nový iPhone 18 Pro a Pro Max, a tím potvrdil první bod uniklého plánu. Jenže ten plán nekončí rokem 2026. Obsahuje konkrétní záměry na druhou i třetí generaci skládačky a jubilejní redesign Pro řady, který má být největší proměnou iPhonu od dob modelu X v roce 2017. Právě tyto detaily měly zůstat za zavřenými dveřmi. Nezůstaly. Co přesně z plánu uniklo
Gurmanův materiál,
který podrobně shrnul 9to5Mac, rozkládá produktové plány Applu do tří vln: Podzim 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a první skládací iPhone (nyní oficiálně Duo). Všechny tři modely Apple skutečně 9. září představil. Jaro 2027: Základní iPhone 18, cenově dostupnější iPhone 18e a druhá generace modelu Air. Jde o pokračování strategie, kterou Apple letos na jaře nastartoval uvedením iPhonu 17e. Podzim 2027: Druhá generace skládacího iPhonu a jubilejní redesign Pro řady, model, kterému se neoficiálně říká iPhone 20. Podle úniku má jít o zakřivené skleněné tělo s téměř neviditelnými rámečky, tedy o nejradikálnější změnu siluety iPhonu za poslední dekádu. Rok 2028: Třetí generace skládačky s o něco většími displeji, jak vnějším, tak vnitřním.
Klíčové je, že druhá generace skládačky je podle Gurmana už hluboko v testování. Apple tedy nepracuje na skládacím telefonu jako na jednorázovém experimentu. Buduje novou produktovou větev s roční kadencí, stejně jako u klasických Pro modelů.
iPhone Duo v číslech: co dostal a co mu chybí
Oficiální produktová stránka prozrazuje, jak Apple svou první skládačku pozicuje. Duo má 7,6″ vnitřní OLED displej a 5,4″ vnější panel, dvojitou 48Mpx fotosoustavu s maximálně 2× optickým zoomem a Touch ID integrované do bočního tlačítka. Operační systém iOS 27 byl pro skládací formát upraven zvlášť: multitasking se dvěma aplikacemi vedle sebe, nové kamerové režimy, přepracované ovládání.
Srovnání s konkurencí ukazuje, kde Apple vsadil na jiné karty:
Model iPhone Duo Galaxy Z Fold8 Pixel 10 Pro Fold Vnitřní displej 7,6″ 7,6″ 8″ Vnější displej 5,4″ 5,5″ 6,4″ Startovní cena (USD) 1 999 1 900 1 799 Teleobjektiv 2× optický zoom 3× optický zoom 5× optický zoom
Apple tedy nepřichází s nejlevnější ani s nejlépe vybavenou skládačkou na trhu. Přichází s ekosystémem. Integrace s iOS 27, návaznost na Apple Watch, AirPods a další zařízení, to je argument, na který Samsung ani Google nemají přímou odpověď. Zároveň je ale fér říct, že kamerová výbava Duo zaostává i za vlastním iPhonem 18 Pro Max, který nabídne výrazně delší zoom a pokročilejší senzory.
České ceny a termíny
Český Apple Store už iPhone Duo listuje. Předobjednávky startují 16. října, prodej 23. října 2026. Cena začíná na 54 990 Kč. Pro srovnání: iPhone 18 Pro je v Česku od 34 990 Kč a do prodeje jde už 18. září.
Rozdíl minimálně 20 000 Kč mezi Duo a Pro řadou je znatelný. Kdo chce špičkový fotoaparát a klasický formát, pro toho dává 18 Pro větší smysl. Kdo touží po velkém displeji, multitaskingu a novém způsobu práce s telefonem, ten si za Duo připlatí, ale měl by vědět, že už za rok přijde druhá generace s novým čipem a potenciálně vyladěnými nedostatky první verze.
Co se týče jarních modelů pro rok 2027 (iPhone 18, 18e a Air 2), Apple zatím české termíny neoznámil. Letošní precedens s iPhonem 17e, který šel do předobjednávek v první vlně ve více než 70 zemích včetně Česka, ale naznačuje, že by tuzemský trh neměl čekat déle než zbytek Evropy.
Tohle je víc než jedna skládačka
Když Apple v roce 2017 představil iPhone X, šlo o jubilejní reset: přechod na celoobrazovkový OLED, Face ID, konec Home Buttonu. Každý iPhone od té doby vycházel z tohoto základu. Plán do roku 2028 naznačuje, že se blíží podobně zásadní zlom. Jubilejní redesign Pro řady má přinést zakřivené sklo kolem celého těla a téměř bezrámečkový design, tedy redefinici fyzické podoby iPhonu.
A vedle toho paralelně poběží skládací větev: každý rok nová generace, každý rok o kus větší displeje, každý rok hlubší integrace s iOS. Gurmanovy předchozí předpovědi ohledně načasování a existence skládačky se potvrdily. Finální obchodní detaily (název, přesná cena) se lišily, což je u úniku měsíce před uvedením běžné. Směr ale seděl.
Podle nás je nejdůležitější signál právě ten, který se snadno přehlédne: Apple testuje druhou generaci skládačky ještě předtím, než si první koupí jediný zákazník. To není chování firmy, která zkouší, jestli skládačky fungují. To je chování firmy, která ví, že fungovat budou, a staví kolem nich budoucnost iPhonu na příští tři roky.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman