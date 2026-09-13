Motorola chystá skládačku, která má konkurovat Galaxy Z Fold. Na internet unikly první náčrty, slibují displej bez linie ohybu

Začátkem září 2026 publikoval server Android Headlines s odkazem na anonymní zdroj sadu konstrukčních náčrtů dosud nepojmenované skládačky Motoroly. Nejde o flip telefon ani o další iteraci řady Razr, skici zachycují široký knižní formát, který míří přímo do kategorie, kde dosud vládne Samsung se svou řadou Galaxy Z Fold. Náčrty ukazují horizontálně orientovaný zadní fotomodul, poznámku o ultratenkém těle a klíčový popisek „displej bez přehybu“, tedy displej bez viditelné linie ohybu. Právě ten poslední bod zasluhuje upřesnění: zatím jde o interní designovou ambici, ne o laboratorně ověřený parametr. Dnešní skládací telefony přehyb mají, výrobci ho dokážou výrazně potlačit, ale úplně odstranit ho zatím nedokázal nikdo. Pokud ale Motorola přenese do wide foldu agresivní cenotvorbu a tenkost svého současného Razr Foldu, může být pro Samsung nepříjemnější než většina dosavadních vyzyvatelů.
Co přesně náčrty ukazují
Uniklé skici nejsou rendery ani fotografie prototypu. Jsou to konstrukční podklady, které podle
Android Authority zachycují minimálně dvě varianty zadního kamerového modulu, jedna se třemi výřezy, druhá s jedním výřezem mimo hlavní pás. To naznačuje, že Motorola ještě vybírá z více designových cest a finální podoba se může lišit.
Z dalších prvků skic stojí za pozornost:
Profil pro snadné otevření – profil těla navržený pro snazší rozevření jednou rukou 3D sklo a diamantový brus – kombinace tvarovaného skla a broušených hran Leštěné i kartáčované povrchy – dvě varianty povrchové úpravy Široký formát těla – proporce připomínají spíš tablet než klasický smartphone
Konkrétní rozměry, hmotnost ani hardwarové specifikace v úniku chybí. Jméno produktu rovněž neuniklo.
Jak si stojí proti Galaxy Z Fold 6
Samsung Galaxy Z Fold6 je v Česku dostupný od 48 999 Kč a nabízí jasně doložené parametry: 7,6palcový vnitřní displej, 6,3palcový vnější, tloušťku 12,1 mm ve složeném a 5,6 mm v rozloženém stavu při hmotnosti 239 gramů. To je referenční bod celé kategorie.
Motorola proti tomu staví zatím hlavně slovní sliby, ultratenké tělo a potlačený přehyb. Kontext ale dodává její současný
Razr Fold, který už v rozloženém stavu měří pouhých 4,6 mm, má 8,1palcový vnitřní displej, Snapdragon 8 Gen 5, baterii o kapacitě 6 000 mAh a v USA startuje na 1 900 dolarech, tedy na stejné cenové úrovni, s jakou Samsung uváděl Z Fold6 na americký trh. Motorola už dávno nehraje jen na levnější alternativu.
Do rovnice vstupuje i Xiaomi se svým 18 Fold, který se v Číně prodává od 10 999 jüanů, v přepočtu zhruba 34 000 Kč bez evropských daní a marží. A Huawei Mate X6 s tloušťkou 4,6 mm v rozloženém stavu ukazuje, kam se prémiové skládačky posouvají. Konkurence je hustší než kdykoli dřív.
Displej bez přehybu: ambice versus fyzika
Popisek „displej bez přehybu“ ve skicách zní lákavě, ale zaslouží si střízlivý pohled. Viditelný přehyb u skládacích telefonů vzniká mechanickým namáháním v místě ohybu a závisí na dvou věcech: krycím materiálu a konstrukci pantu.
Samsung Display u své technologie Ultra Thin Glass (UTG) popisuje extrémně tenké tvrzené sklo o tloušťce pod 100 mikrometrů, které snižuje stres v místě ohybu. Huawei u Mate X6 naopak otevřeně přiznává, že mírný přehyb je u dnešních skládacích telefonů normální a uživatelé by s ním měli počítat. Zdroj fotografie: Android Headlines Android telefon Motorola, skládací
Realistický výklad je tedy takový: Motorola pravděpodobně pracuje na agresivním potlačení viditelného přehybu, ne na jeho magickém odstranění. Pokud se jí podaří dostat přehyb na úroveň, kde ho při běžném pohledu na displej nezaregistrujete, bude to konkurenční výhoda. Absolutně hladký panel ale zatím zůstává spíš marketingovou aspirací než inženýrskou jistotou.
Proč zrovna teď a proč wide fold
Motorola není v segmentu skládaček nováček. Podle
Counterpoint Research připadala ve druhém čtvrtletí 2025 jedna ze čtyř prodaných skládaček na Motorolu a v Evropě se firma v prvním čtvrtletí 2025 vyšplhala na pozici dvojky za Samsungem. Jenže většinu tohoto úspěchu postavila na flip telefonech řady Razr.
Wide fold by byl logickým dalším krokem. Trh se podle analytiků Counterpointu v roce 2026 posouvá k tenčím, odolnějším a produktivněji zaměřeným modelům v knižním formátu. Motorola navíc už Razr Fold prodává, wide fold by nebyl skok z flipů rovnou do nové kategorie, ale rozšíření portfolia o širší „tabletový“ formát pro uživatele, kteří chtějí na vnitřním displeji víc prostoru.
Kdy a za kolik v Česku
Přesné datum představení neznáme. Únik mluví jen o „nadcházejících měsících“, což při zveřejnění skic 4. září 2026 naznačuje pravděpodobné okno do konce roku. Česká distribuce není potvrzená, ale je pravděpodobná, Motorola už má pro Razr Fold českou produktovou stránku s plnou lokalizací.
Cenově se dá odhadovat pásmo zhruba 45 000 až 55 000 Kč. Galaxy Z Fold6 startuje v Česku na 48 999 Kč, Razr Fold má v USA shodnou startovní cenu a Motorola v posledních generacích ukazuje, že se nebojí jít do přímé cenové konfrontace se Samsungem.
Kdo chce skládačku teď a s jistotou, pro toho je Galaxy Z Fold6 sázka na prověřené parametry a okamžitou dostupnost. Kdo věří, že Motorola přinese širší formát s méně viditelným přehybem a potenciálně lepší cenou, ten má důvod počkat s vědomím, že zatím neznáme ani finální specifikace, ani české datum prodeje. Skice ale ukazují jedno jasně: Motorola to se vstupem do nejprestižnější kategorie skládacích telefonů myslí vážně.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman