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Po staletích jako nový. Restaurátor vrátil zářivé barvy erbu v centru Olomouce

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Roky býval takřka neviditelný, nyní je další ozdobou Horního náměstí v Olomouci. Erb rodu Parschů na jednom z měšťanských domů u Caesarovy kašny se rozzářil díky několikaměsíční odborné práci akademického malíře a restaurátora Radomíra Surmy.
Po staletích jako nový. Restaurátor vrátil zářivé barvy erbu v centru Olomouce

Po staletích jako nový. Restaurátor vrátil zářivé barvy erbu v centru Olomouce

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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