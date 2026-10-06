Po staletích jako nový. Restaurátor vrátil zářivé barvy erbu v centru Olomouce

Historický dům v olomoucké památkové rezervaci na Horním náměstí prochází postupnou rozsáhlou stavební obnovou, finálním krokem renovace fasády a dalších prvků je i oživení cenného portálu. Jeho středu po sundání lešení vévodí pestře zbarvený erb.
„Šlo o rekonstrukci polychromie renesančního erbu, který patřil Valentinu Parschovi na konci 16. století. Je skvělé, že máme doloženou písemnou listinu, která se dochovala v archivu v Levoči. Našel ji přední heraldik doktor Müller. V ní je potvrzení barevné podoby erbu při příležitosti jmenování Valentina Parsche do šlechtického stavu, listina je podepsaná samotným Rudolfem II.,“ říká restaurátor Radomír Surma.
Ten obnovou jedinečného historického prvku strávil několik měsíců, v úvodu tohoto týdne bylo dílo hotové. Hlavním podkladem pro práci byla právě pergamenová, latinsky psaná erbovní listina. „Na reliéfu bychom barvy nenašli, stává se velmi zřídka, že by tam zůstaly čtyři sta nebo pět set let. Po schvalovacím kolečku postupu prací se mohlo začít se samotnou realizací,“ prozradil akademický malíř.
Erby se v minulosti malovaly pomocí olejových barev a přírodních minerálních pigmentů, totožné metody se držel i uznávaný restaurátor. „Použil jsem stejné materiály. Barvy včetně podkladů jsou pojené lněným olejem. Základ tvoří olovnatá běloba ve třech nátěrech, potom následuje zlacení a palladiování, které se využívá pro stříbrné prvky. Tento kov se využívá jako náhrada stříbra, které by v exteriéru brzy zčernalo,“ vysvětluje.
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Dalším krokem je pak samotná polychromie. „Na helmici, která je uprostřed erbu, je umístěná plachetka sešívaná z červené a černé barvy. Jde o jednu z typických heraldických barev rodu Parschů. Rub látky je pak zlato-stříbrný. Pozadí erbu je jasně modré, a i zde jsem použil pigment, který se využíval v 16. století, a sice lapis lazuli, jde o nadrcený polodrahokam, který se používá i ve šperkařství. Je to pigment, který používali slavní italští umělci jako Giotto, Michelangelo, Leonardo a tak dále,“ zmiňuje malíř s tím, že se předpokládá, že malovaný byl celý portál, ale k jeho přesné podobě už nejsou dostupné archivní podklady. Kamenné prvky se podle Surmy v současnosti prezentují většinou v naturální podobě, sochařskou výzdobu restauroval Jiří Finger, který nedávno dokončil v centru Olomouce také zásadní opravu Merkurovy kašny.
Restaurování znaku na domě v sousedství Caesarovy kašny bylo další ze série zkrášlení historického jádra hanácké metropole, kterým se Radomír Surma věnoval. „Na radnici jsme obnovovali celkem 13 gotických a raně renesančních erbů. Tady máme takové vrcholně renesanční dílo z doby, kdy Čechy a Morava vzkvétaly v době před třicetiletou válkou. Olomouc zažívala skvělé roky. Čistotu a bohatství symbolizuje i beránek vyobrazený na erbu rodu Parschů,“ podotkl.
Valentin Parsch byl olomouckým konšelem, který byl povýšen do šlechtického stavu. Erbovní znamení získal listinou od císaře 10. září 1588. Rekonstrukci budovy na Horním náměstí se věnují současní majitelé domu. „Původně bylo vlastníků hodně, nyní patří mně a dceři a je možnost se zaměřit na opravy. Nejprve jsme zajišťovali obnovení prostor provozovny, potom byty v zadní části a nyní jsme se mohli dát do přední části. Aby to nebyla ostuda pro město, celý uliční trakt jsme zrenovovali,“ shrnul Jan Malinský, který žije v jižních Čechách, opravě majetku v Olomouci se ale věnuje i s respektem ke svým předkům.
„Jde o takovou rodinnou vazbu na Olomouc, můj praděd na protějším rohu založil první české knihkupectví a děda v tom pokračoval, v roce 1932 koupil tento dům. Měl s ním řadu plánů, ale pak přišla válka. Bude to určitá reprezentace města i naše. Nedalo mi to, jsem stavební inženýr, ale toto jsem nikdy nedělal. Věnoval jsem se ocelovým věcem. Ale je to nádhera, když se na erb člověk podívá, je to třešnička na dortu,“ chválí výsledek restaurátorských prací vlastník domu.
Domovní znamení a erby jsou v Olomouci mezi příznivci historie a dalších zajímavostí vyhledávanou atraktivitou, s obnovenými barvami i zlacením se mezi nimi vyjímá i erb Valentina Parsche. „Jsem rád, že se to povedlo, že tomu pan mistr věnoval ten čas. Stálo to za to,“ těší Jana Malinského.