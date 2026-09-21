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Windows 11 konečně odstranil nástroj, který zneužíval ransomware. Microsoft varuje: „Zpět ho neinstalujte“

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Zářijová aktualizace Windows 11 definitivně odstranila utilitu WMIC, kterou ransomware roky používal k mazání záloh a obcházení antivirové ochrany.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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