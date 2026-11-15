Plzeňská Jednička vysadí přes stovku nových stromů. Přibudou také keře a květiny

Plzeňská Jednička vysadí přes stovku nových stromů. Přibudou také keře a květinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Plzeňská Jednička vysadí přes stovku nových stromů. Přibudou také keře a květinyZdroj: MO Plzeň 1
Článek byl publikován 15.11.2026 13:00
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →