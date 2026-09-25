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Plzeň slaví 550 let od počátků knihtisku

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Před hlavní budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech vyroste od 2. října venkovní výstava, která připomene půlkulaté výročí počátků knihtisku…
19174020

19174020

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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