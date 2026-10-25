Podzimní vítr láme stromy i bez vichřice. Na tyto skryté pasti dejte pozor

Podzimní nárazy větru přicházejí bez varování a berou s sebou vše, co jim stojí v cestě. Zatímco v zimě holé koruny stromů prudkému větru ustoupí, v říjnu a listopadu funguje zbytkové olistění jako obří lodní plachta. V kombinaci s půdou nasáklou podzimními dešti stačí i zdánlivě mírný poryv k vyvrácení vzrostlého stromu. Pojišťovny navíc škody pod určitou rychlost neuznávají nebo krátí výplatu za zanedbanou prevenci. Zjistěte, na jaká kritická místa kolem domu a zahrady se zaměřit dříve, než dorazí první hlášená větrná smršť.
S příchodem hlubokých tlakových níží z Atlantiku se větrné počasí v České republice stává běžnou realitou. Oficiální doporučení a instrukce
Hasičského záchranného sboru ČR k nebezpečí při silném větru, meteorologický Systém integrované výstražné služby ČHMÚ i analýza živelních rizik v průvodci pojištěním nemovitosti od dTestu se shodují na zásadním pravidlu. Základem ochrany majetku i zdraví je včasná prevence, kterou navíc majitelům nemovitostí výslovně ukládá paragraf 2900 občanského zákoníku o prevenční povinnosti. Zanedbání banální kontroly může znamenat nejen zničenou střechu, ale i zamítnuté pojistné plnění. Efekt lodní plachty: Proč podzimní stromy padají snáz než zimní
Mnoho majitelů zahrad se nechá ukolébat tím, že v předpovědi počasí nefiguruje orkán o rychlosti přes sto kilometrů v hodině. Podzimní stromy však ohrožuje zcela jiný fyzikální jev. Listnaté stromy na podzim často drží velkou část listoví až do listopadu. Koruna stromu kvůli tomu klade větru až pětinásobně vyšší aerodynamický odpor než v zimě, kdy vzduch holými větvemi volně profukuje. Vytváří se takzvaný efekt lodní plachty.
Druhým faktorem je stav zeminy. Po vydatných podzimních srážkách bývá půda rozmočená do hloubky několika desítek centimetrů. Kořenový systém v blátivém podloží ztrácí pevné ukotvení. Pokud do takto oslabeného stromu udeří poryv o rychlosti sedmdesát kilometrů v hodině, kmen se nevyvrátí ve dřevě, ale vytrhne se celý kořenový bal i s masou zeminy. Suché nebo nahnilé větve se navíc lámou bez varování a mohou těžce poškodit plot, pergolu nebo zaparkované auto.
Strom vyvrácený z podmáčené půdy silným větrem na zahradě. Létající trampolíny a nábytek: Jak vítr promění zahradu ve střelnici
Zahradní doplňky patří mezi nejčastější příčiny škod na sousedních pozemcích. Naprostým přeborníkem jsou kruhové zahradní trampolíny. Model s průměrem tři metry představuje plochu přes sedm metrů čtverečních. Jakmile se pod konstrukci opře silný náraz vzduchu, vznikne obrovský aerodynamický vztlak srovnatelný s křídlem kluzáku. Trampolína váží pouhých padesát kilogramů a vítr ji dokáže vynést do výšky několika metrů a přehodit přes dvoumetrový plot.
Jak ukazuje rozbor toho, proč
trampolína může při větru přeletět plot a spoléhat na její váhu se nevyplácí, jediným bezpečným řešením je použití hlubokých zemních vrutů s pevnými popruhy. Před příchodem větrné fronty je navíc ideální sundat ochrannou síť, která odpor větru zbytečně znásobuje. Stejné nebezpečí hrozí u lehkého plastového nábytku, grilů na kolečkách, volně ležících plechů a skládacích altánů. Všechno mobilní vybavení musíte včas uklidit do garáže nebo zahradního domku.
Trampolína může při bouřce přeletět plot. Spoléhat na její váhu se nevyplácí Střecha, okna a pasti pojišťoven: Kdy likvidátor škodu zamítne
Když se vítr opře do domu, první linii odporu tvoří střešní krytina a klempířské prvky. Pojišťovny mají ve svých všeobecných podmínkách přesně definováno, co považují za vichřici. V naprosté většině smluv je tato hranice stanovena na sedmdesát pět kilometrů v hodině, což odpovídá devátému stupni Beaufortovy stupnice. Likvidátor pojišťovny si při nahlášení pojistné události vyžádá výpis z nejbližší měřicí stanice ČHMÚ. Pokud vítr foukal rychlostí šedesát pět kilometrů v hodině a strhl vám část tašek, standardní základní pojistka škodu neproplatí.
Druhým zádrhelem bývá zanedbaná údržba. Pokud znalec zjistí, že tašky uletěly kvůli ztrouchnivělým latím, uvolněným hřebenáčům nebo zrezivělým plechům, pojišťovna plnění výrazně zkrátí nebo zcela odmítne. Právě proto je nezbytná včasná
kontrola střechy před zimou pro odhalení prasklých tašek a rizikových míst, než do podstřeší vnikne voda. Poškozená střešní krytina a uvolněné tašky po průchodu silné vichřice.
Zrádnou past představují také okna ponechaná na ventilaci nebo mikroventilaci. Prudký nápor větru v kombinaci s podtlakem na závětrné straně domu vytvoří silový tah, který dokáže ohnout kování, vyrazit křídlo z pantů nebo rozbít skleněnou tabuli o špaletu. Pokud do interiéru vnikne déšť pootevřeným oknem, žádná pojišťovna zničené podlahy ani promáčenou omítku nezaplatí. Při hlášeném silném větru musíte všechna okna pevně zavřít na kliku.
Srovnání rizikových prvků kolem domu a jejich zabezpečení
Rizikový prvek Hlavní nebezpečí při větru Kritická rychlost nárazů Správné preventivní opatření Zahradní trampolína Vzlet a přehození přes plot, poškození cizího majetku. Od 60 km/h Ukotvení spirálovými zemními vruty a sejmutí sítě. Olistěné stromy u plotu Vyvrácení z podmáčené půdy, pád větví na střechy. Od 70 km/h Zdravotní prořez suchých větví a kontrola kořenů. Střešní hřebenáče a tašky Uvolnění krytiny, stržení plechů, zatékání do domu. Od 75 km/h Vizuální kontrola tašek a upevnění klempířských prvků. Okna na ventilaci Vylomení kování z rámu, rozbití skla, vniknutí vody. Od 50 km/h Pevné uzavření všech oken a vytažení venkovních markýz.
Přestavba na LPG dává smysl při vyšším nájezdu. Návratnost určí motor i trasy Kontrolní seznam před větrnou smrští: Co stihnete do půl hodiny Ukliďte volný nábytek: Lehátka, plastové židle, stoly a květináče z terasy schovejte do sklepa nebo garáže. Zajistěte popelnice: Plastové kontejnery na odpad zatěžkejte dlaždicí nebo je zasuňte za pevnou zídku a svažte. Přeparkujte auto: Nenechávejte vozidlo stát pod vzrostlými stromy, u starých stodol ani pod elektrickým vedením. Zatáhněte markýzy a žaluzie: Látkové markýzy srolujte a venkovní žaluzie buď zcela vytáhněte, nebo pevně uzavřete podle pokynů výrobce. Zkontrolujte okapy a svody: Ujistěte se, že okapové žlaby pevně drží v hácích a neodpadnou pod náporem větru. Připravte se na výpadek: Nabijte mobilní telefon, zkontrolujte baterku a mějte po ruce náhradní zdroj světla pro případ přerušení dodávky elektřiny. Zdroje fotografií Silný podzimní vítr a ohýbající se stromy: Mona Hassan Abo-Abda / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Vyvrácený strom se silnými kořeny po vichřici: Annatsach / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Poškození střechy rodinného domu po vichřici: M J Richardson / Wikimedia CC BY-SA 2.0