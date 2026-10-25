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Podzimní vítr láme stromy i bez vichřice. Na tyto skryté pasti dejte pozor

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Podzimní nárazy větru přicházejí bez varování a berou s sebou vše, co jim stojí v cestě. Zatímco v zimě holé koruny stromů prudkému větru ustoupí, v říjnu a listopadu funguje zbytkové olistění jako obří lodní plachta. V kombinaci s půdou nasáklou podzimními dešti stačí i…
Koruny stromů zmítané silným větrem a vichřicí pod zataženou oblohou

Koruny stromů zmítané silným větrem a vichřicí pod zataženou oblohou

Zdroj: Mona Hassan Abo-Abda / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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