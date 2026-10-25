Pozůstalostní důchody čeká od ledna zvýšení i jednorázový příspěvek

Od ledna příštího roku se příjemci pozůstalostních penzí dočkají pravidelné valorizace. Vdovské, vdovecké i sirotčí důchody plošně porostou díky vyšší základní výměře, která se zvedne o 270 korun. Změna se promítne také do státem zaručených minimálních částek, kde si pozůstalí bez vlastního příjmu polepší o stokoruny. Vláda k tomu navíc plánuje jednorázový příspěvek.
Jak se počítá lednové přidání
Zvyšování penzí se vždy skládá ze dvou částí. Tou první je takzvaná základní výměra, kterou mají všichni příjemci důchodů v Česku stejnou. Od ledna příštího roku stoupne ze současných 4 900 na 5 170 korun měsíčně. Každý pozůstalý tak dostane jistých 270 korun navíc.
Druhou částí je procentní výměra, která se počítá individuálně. Ta od nového roku vzroste o 0,2 procenta. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky odráží relativně nízká valorizace současnou nízkou inflaci. Vláda ale využila zákonnou možnost a zvedla důchody o něco více, než stanovuje povinné minimum.
Nové minimální částky pro pozůstalé
Spolu se základní výměrou se posouvají i hranice pro minimální důchody. Ty pomáhají především lidem, kteří měli velmi nízké příjmy, nebo těm, kterým by běžný výpočet přinesl ještě nižší částku. Minimální vdovský a vdovecký důchod v roce 2027 dosáhne na 7 755 korun. Pozůstalí, kteří nepobírají žádnou vlastní penzi, si díky tomu polepší nejméně o 405 korun měsíčně.
Zvýšení čeká také minimální sirotčí důchody. Od ledna se dostanou na částku 7 238 korun, což oproti letošku znamená nárůst o 378 korun.
Jiná situace nastává, pokud už vdova nebo vdovec pobírá vlastní starobní či invalidní důchod. Při takzvaném souběhu se základní výměra 5 170 korun vyplácí pouze jednou k vyššímu z obou důchodů. Pozůstalostní penze se pak obvykle počítá jako polovina procentní výměry důchodu zesnulého partnera a ve výsledku může být nižší než stanovené minimum.
Dva tisíce navíc v březnu
Kromě pravidelného lednového přidání chystá vládní koalice pro důchodce ještě jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun. Ten by měli dostat úplně všichni, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní důchodci. Ministr Aleš Juchelka to vysvětluje jako odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu, než jakým by bylo trvalé promítnutí této pomoci do pravidelné měsíční výše důchodu.
Zatímco řádnou valorizaci už schválila vláda svým nařízením, jednorázový příspěvek musí projít parlamentem. Pokud ho poslanci a senátoři odsouhlasí, peníze dorazí automaticky spolu s běžným důchodem nejdříve v březnu příštího roku. Celkové navýšení penzí vyjde státní rozpočet zhruba na 10,3 miliardy korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, novinky, kurzy, kurzy, idnes).