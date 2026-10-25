Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pozůstalostní důchody čeká od ledna zvýšení i jednorázový příspěvek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od ledna příštího roku stoupnou vdovské, vdovecké i sirotčí důchody. Zvýší se základní i procentní výměra a minimální částky vzrostou o stokoruny.
Důchody čeká valorizace, Ilustrační

Důchody čeká valorizace, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:58

Reklama
Další články z BetterLife
Stát nabízí domácnostem kontrolu, zda za energie neplatí příliš. Srovnávač načte fakturu a pomůže porovnat nabídky
Stát nabízí domácnostem kontrolu, zda za energie neplatí příliš. Srovnávač načte fakturu a pomůže porovnat nabídky
Manželé si od roku 2027 budou moci sdílet příjmy pro výpočet důchodu. Kalkulačka ukáže, komu se to vyplatí
Manželé si od roku 2027 budou moci sdílet příjmy pro výpočet důchodu. Kalkulačka ukáže, komu se to vyplatí

Schválená důchodová reforma má od 1. ledna 2027 umožnit manželům a registrovaným partnerům sdílení příjmů...

Poplatky za televizi a rozhlas nemusí někteří platit už dnes. Ušetří tak 2 460 korun ročně
Poplatky za televizi a rozhlas nemusí někteří platit už dnes. Ušetří tak 2 460 korun ročně

Poplatky za televizi a rozhlas nemusí domácnosti s nižším příjmem platit. Osvobození se týká jednotlivců,...

Příští týden v seriálu Ulice: Utajený převrat, dozvuky podrazu a Františčina minulost
Příští týden v seriálu Ulice: Utajený převrat, dozvuky podrazu a Františčina minulost

Příští týden v seriálu Ulice přinese Adrianin marný boj s mlčením dcery i drsné dozvuky Filipovy zrady. V...

Za pozdní vyúčtování služeb hrozí majiteli bytu pokuta 50 korun denně. Nárok nájemníkovi vzniká i bez upomínání
Za pozdní vyúčtování služeb hrozí majiteli bytu pokuta 50 korun denně. Nárok nájemníkovi vzniká i bez upomínání

Majitelé bytů musí doručit vyúčtování služeb do čtyř měsíců od konce období. Při zpoždění naskakuje pokuta...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.