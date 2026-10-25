Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kdo má doma staré hodinky Prim, může mít v šuplíku až 650 000 Kč. Většina lidí netuší, o které modely jde

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V zásuvkách po prarodičích často leží natahovací hodinky z Nového Města nad […]
Kdo má doma staré hodinky Prim, může mít v šuplíku až 650 000 Kč. Většina lidí netuší, o které modely jde

Kdo má doma staré hodinky Prim, může mít v šuplíku až 650 000 Kč. Většina lidí netuší, o které modely jde

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:57

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Ani Persil, ani Ariel: Tohle ukazují testy prášků a gelů, Češi to říkají už roky
Ani Persil, ani Ariel: Tohle ukazují testy prášků a gelů, Češi to říkají už roky
Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?
Nová tepelná čerpadla jsou už v roce 2026 v prodeji: Uvnitř mají i přes 1000 °C, je to vůbec bezpečné?

Při výběru vytápění se dnes můžete setkat s čerpadlem, které používá propan […]

Tihle důchodci si od roku 2027 pohorší: Koho se změny týkají?
Tihle důchodci si od roku 2027 pohorší: Koho se změny týkají?

Přelom roku přinese změny, které se dotknou části lidí pobírajících penzi i […]

Kdo platí z důchodu nájem či splátky, měl by zbystřit. ČSSZ posouvá 2 listopadové výplaty důchodcům
Kdo platí z důchodu nájem či splátky, měl by zbystřit. ČSSZ posouvá 2 listopadové výplaty důchodcům

Kdo má trvalý příkaz na nájem, zálohu na elektřinu nebo splátku půjčky […]

Češi mají doma místo, kam se nikdo nedívá. Za 119,90 Kč z Actionu tam uklidíte letní oblečení
Češi mají doma místo, kam se nikdo nedívá. Za 119,90 Kč z Actionu tam uklidíte letní oblečení

Pod postel se v řadě bytů celé měsíce nikdo nepodívá a válí […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.