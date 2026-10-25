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Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Od ledna 2027 jim stát kvůli věku nepřidá ani korunu

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Vláda chce, aby důchody rostly s věkem rovnoměrněji a první přídavek přišel […]
Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Od ledna 2027 jim stát kvůli věku nepřidá ani korunu

Hrozná zpráva pro část českých důchodců. Od ledna 2027 jim stát kvůli věku nepřidá ani korunu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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