Nezaměnitelná úvodní melodie při spuštění, šedý ovladač v ruce a revoluce v podobě kompaktních disků. Konzole Sony PlayStation dorazila do českých obýváků v polovině devadesátých let a zcela proměnila svět videoher.
Hráči v Československu vyrůstali v osmdesátých a na počátku devadesátých let na jednoduchých počítačích, kde se hry nahrávaly desítky minut z magnetofonových pásek, jak podrobně popisuje článek o tom, jak
počítač Commodore 64 a nahrávání her z kazety provázely začátky domácího hraní. Když v roce 1995 vstoupila na evropský a záhy i český trh konzole PlayStation od japonské společnosti Sony, znamenalo to zásadní technologický skok.
Hry už nebyly uloženy na drahých plastových cartridgích s omezenou pamětí, ale na lesklých discích CD. Optické médium dokázalo pojmout stovky megabajtů dat, což tvůrcům umožnilo do her vložit filmové animace, orchestrální hudbu a skutečný dabing. Šedá skříňka se dvěma tlačítky Power a Open se okamžitě stala středobodem mnoha obývacích pokojů.
Patentové řešení herního systému s optickou mechanikou a grafickým koprocesorem popisuje
americký patent společnosti Sony, ochranné známky pro herní zařízení a příslušenství eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví, proměnu domácí techniky po roce 1989 sleduje sbírka novodobých dějin Národního muzea a nárůst dovozu elektroniky zaznamenává historická pokladnice Českého statistického úřadu. Čtyři geometrické symboly na tlačítkách nahradily dosavadní písmena. Ergonomický tvar ovladače padl skvěle do ruky a zvládl stovky hodin hraní. Paměťové karty na patnáct bloků a zrod 3D světů
Díky výkonnému procesoru se hráči poprvé ocitli ve skutečném trojrozměrném prostoru. Dřívější ploché postavičky vystřídaly polygonové modely v titulech jako Crash Bandicoot, Tekken, Gran Turismo nebo Tomb Raider. Ovládání obstaral ergonomický šedý ovladač se čtyřmi geometrickými symboly v podobě zeleného trojúhelníku, červeného kruhu, modrého křížku a růžového čtverce.
Konzole neměla vestavěný pevný disk, proto se pozice ve hrách ukládaly na malé externí paměťové karty zvané Memory Card. Karta nabízela pouhých patnáct paměťových bloků, takže hráči museli pečlivě zvažovat, kterou hru smažou a kterou ponechají. Paměťovka se nosila v kapse ke kamarádům, aby bylo možné pokračovat v rozehrané sezóně nebo předvést odemčené závodní vozy.
Nástup kapesní a domácí elektroniky v té době měnil celou generaci, což o pár let později potvrdila také mánie kolem virtuálních mazlíčků, o nichž vypráví text o tom, jak
noční pípání tamagoči nenechalo rodiče vyspat. Kruhové víko mechaniky ukrývalo laserovou čtečku disků CD. Nad porty pro ovladače se nacházely dva sloty pro malé paměťové karty. Čipování, pálená cédéčka a české herní časopisy
Originální hry stály v polovině devadesátých let kolem patnácti set až dvou tisíc korun, což byla pro většinu českých rodin nedostupná částka. V tuzemsku se proto masově rozšířila úprava hardwaru zvaná čipování. Do základní desky konzole technici vletovali malý čip, který obešel ochranu proti neautorizovaným kopiím.
Pálená cédéčka s černobílými fotokopiemi obalů se prodávala na tržnicích i mezi spolužáky za stovku. Obrovskou roli v propagaci konzole sehrály herní časopisy a specializovaný Oficiální PlayStation Magazín, který ke každému číslu přikládal lisovaný disk s hratelnými ukázkami. Devadesátá léta zkrátka přinesla zásadní technologické zážitky, které si můžete otestovat v našem
retro kvízu o devadesátých letech pro pamětníky.
Tamagoči, noční pípání a rodičovské nervy. Před Robloxem stačilo vajíčko Srovnání starších domácích počítačů a konzole PlayStation
Parametr technologie Osmibitové počítače a staré konzole Sony PlayStation první generace Význam pro hráče Záznamové médium her Magnetofonová kazeta a cartridge Optický disk CD s kapacitou 650 MB Rychlé načítání a filmové scény Zobrazení herního světa Dvojrozměrná grafika z bodů Plně trojrozměrný polygonový prostor Realistický zážitek z pohybu v prostoru Ukládání herního postupu Zapisování dlouhých hesel na papír Externí paměťová karta se sloty Snadný přenos uložených pozic ke kamarádům Zvukový doprovod Jednoduché syntetické tóny a pípání Plnohodnotný hudební záznam v kvalitě CD Hluboká atmosféra a mluvené dialogy postav
Velký retro kvíz z devadesátek. Pamatujete si první mobily, televizní hity a módu? Často kladené otázky o konzoli Sony PlayStation
Kdy se konzole PlayStation objevila v Česku? V Japonsku vyšla konzole v prosinci 1994, do Evropy a České republiky dorazila na podzim roku 1995. Během krátké doby zcela zastínila konkurenční přístroje značek Sega a Nintendo.
K čemu sloužila karta Memory Card? Protože disky CD neumožňovaly zpětný zápis a konzole neměla interní úložiště, ukládal se postup ve hrách na paměťovou kartu o velikosti jednoho megabajtu rozdělenou do patnácti bloků. Proč byla konzole v Česku tak populární? Vedle skvělé nabídky trojrozměrných her rozhodla snadná dostupnost kopií díky rozšířenému čipování a nízké ceně zapisovatelných disků CD na českém trhu. Zdroje fotografií Herní konzole Sony PlayStation s ovladačem: Evan-Amos / Wikimedia CC0 Originální ovladač PlayStation se čtyřmi symboly: Evan-Amos / Wikimedia CC0 Pohled shora na konzoli PlayStation s víkem mechaniky: Evan-Amos / Wikimedia CC0