V Karlovarském kraji se mohou objevit autonomní vozidla, ale jen na cyklostezkách
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V Karlovarském kraji se mohou objevit autonomní vozidla, ale jen na cyklostezkáchZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 25.11.2026 19:06
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Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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