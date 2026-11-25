Jedete po dálnici, přepnete stanici a z reproduktorů běží přenos zápasu. Dvaadvacetiletý influencer Jacob Parker nastupuje proti Tyleru McNeilovi, bývalému šampionovi těžké váhy, který se do ringu vrací po zhruba padesáti letech. Komentář dodá, že 86letému muži v zápase nepřekáží ani dialyzační přístroj. Hráčům stačilo pár vteřin, aby si iniciály JP a převrácené TM spojili s Jakem Paulem a Mikem Tysonem. Redakce MMAmag porovnala přepisy té scény, které zveřejnila herní a sportovní média, a spočítala, o kolik si scenáristé přisadili.
Rádio v GTA 6 ohlásilo zápas, který fanouškům boxu přišel povědomý
Grand Theft Auto VI je venku od 19. listopadu 2026. Oznámil to vydavatel Take-Two Interactive, mateřská firma studia Rockstar Games. Segment se tedy po internetu šíří pár dní po vydání hry.
Přepisy v médiích se shodují na jménech Jacob Parker a Tyler McNeil, na věku 22 a 86 let, na návratu po téměř padesáti letech i na replice o dialyzačním přístroji. Rozcházejí se jen v názvu fiktivní platformy, na které zápas ve hře běží živě. Rozhlasové stanice v GTA přitom nejsou kulisa: agentura AP popisuje, že Rockstar staví fiktivní mediální svět z hostů, reklam a rozhovorů a živí ho sociální satirou.
Jedno v té rovnici chybí. Ve zprávě k vydání hry se segment neobjevuje a Rockstar ani Take-Two spojení s konkrétními boxery veřejně nepotvrdili. Paul na sebe nenechal dlouho čekat a jeho reakce zní úplně jinak, než by čekal každý, kdo ho zná z trash talku.
Jake Paul se neurazil, spíš naopak
Jake Paul, 29letý americký boxer a influencer s profesionální bilancí 12-2 a 7 výhrami knockoutem, se ozval 23. listopadu 2026 příspěvkem na síti X. Původní příspěvek redakce MMAmag neotevřela, se zněním pracovala přes zrcadlený profil @jakepaul a přes texty, které ho citovaly, mezi nimi Sports Illustrated.
„Jako dítě jsem hrál GTA pořád a celé hodiny při jízdě poslouchal rádio,“ napsal Paul. A pokračoval: „Nikdy jsem si nemyslel, že si ze mě budou dělat legraci v největším zábavním produktu všech dob. Moje mladší já se usmívá.“
Žádná výhrůžka, žádná nabídka zápasu scenáristům. Muž, který si kariéru postavil na provokaci, bere posměch jako vstupenku do popkultury. Hodnocení o největším zábavním produktu je přitom jeho názor, ne měřitelný údaj. Jenže mezi tím, co se stalo v Arlingtonu, a tím, co hraje v herním rádiu, je rozdíl, který se dá spočítat na roky.
Mezi Arlingtonem a herním rádiem je 28 let
Mike Tyson se narodil 30. června 1966 a do ringu proti Paulovi nastoupil 15. listopadu 2024 na stadionu v texaském Arlingtonu, tedy ve svých 58 letech. Herní McNeil má podle přepisů 86. Redakce MMAmag postavila obě čísla vedle sebe: scenáristé přidali 28 let.
Z výsledkové listiny úřadu Texas Department of Licensing and Regulation, který zápas v Texasu registroval, plyne, že Paul vyhrál po 8 kolech jednomyslným rozhodnutím rozhodčích při bodování 80:72, 79:73 a 79:73. Dosah akce popsal Netflix: vrchol 65 milionů souběžných streamů. Jde o číslo poskytovatele přenosu, nikoli o nezávislý audit.
Hra ovšem jména Paul a Tyson nikde nepoužívá. Spojení stojí na iniciálách, na věkovém schématu a na formátu živého přenosu a jde o čtení hráčů a médií, ne potvrzený záměr studia. Vtip z herního rádia přitom Paula zastihl měsíc před tím, než si znovu zaváže rukavice, a soupeř tentokrát není penzista.
Štědrý den v Dubaji a soupeř, kterého zná každý fanoušek MMA
Na oficiální stránce akce, kterou promotér Most Valuable Promotions zveřejnil 2. listopadu 2026, redakce MMAmag dohledala parametry zápasu: 24. prosince 2026 v Dubaji, 8 kol, váhový limit 200 liber (90,7 kg) a rukavice o hmotnosti 10 uncí. Datum i místo potvrzuje také stránka v kalendáři Visit Dubai.
Soupeřem je Cédric Doumbé, 34letý francouzský bojovník narozený v Kamerunu, který nastupuje ve velterové váze do 77 kg v organizaci Professional Fighters League (PFL) s bilancí 6-1-0 v MMA a s kickboxerskou minulostí. Promotér zápas oznámil jako profesionálně sankcionovaný a uvádí spolupráci s Dubai Sports Council a dubajským úřadem pro ekonomiku a cestovní ruch; konkrétní orgán, který zápas sankcionuje, zveřejněný není.
Paulovi přitom poslední vystoupení nevyšlo. Ve výsledkové listině floridské atletické komise z 19. prosince 2025 stojí, že ho Anthony Joshua porazil knockoutem v 6. kole v čase 1:31. Jak se taková prohra snáší, když si z vás zároveň utahuje nové GTA?
Vtip, který se Paulovi vyplatí víc než výhra na body
GLOSA Satira v GTA nefunguje jako urážka, ale jako měřítko. Do herního rádia se nedostane, kdo je dobrý boxer, ale kdo se stal součástí reality, kterou miliony lidí znají nazpaměť. Paul to pochopil rychleji než jeho kritici a odpověděl tím jediným, co mu nikdo nemůže vyčítat: dojetím.
Terčem navíc není konkrétní člověk, ale formát. Zápas, kde proti sobě stojí mladík s telefonem a legenda o generace starší, si o nadsázku říká sám. Kluk, který v GTA najezdil hodiny s puštěným rádiem, je teď v tom rádiu vtipem a zároveň hvězdou vánočního večera v Dubaji. Pro jeho byznys lepší výsledek než jednomyslné rozhodnutí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek