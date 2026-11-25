Vánoční stromky se letos v okresních městech Jihočeského kraje rozsvítí během tří dnů. Jako první přijde na řadu Tábor, následovat budou České Budějovice a Jindřichův Hradec. V neděli se přidají Český Krumlov, Písek, Strakonice a Prachatice.
Jako první rozsvítí strom v Táboře
Táborští se slavnostního rozsvícení dočkají ze všech okresních měst nejdříve. Vánoční strom na Žižkově náměstí se rozzáří v pátek 27. listopadu v 17 hodin. Předvánoční podvečer zpříjemní vystoupení kapely MIRIAM & GENTLEMEN a táborského uskupení Ondřeje Kříže. Připravená bude také andělská poštovna nebo zjevení andělů. Návštěvníci se mohou těšit rovněž na vánoční punč.
Tábor současně otevře adventní městečko na náměstí T. G. Masaryka, kde nebudou chybět stánky s občerstvením, vánočním zbožím ani atrakce pro děti.
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Budějce se rozzáří v sobotu
Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích už také vánoční strom čeká na slavnostní chvíli. Ta nastane v sobotu 28. listopadu v 16.30 hodin. Rozsvícení doprovodí zpívání koled a hudební vystoupení. Návštěvníci se mohou zahřát u punče a projít si vánoční stánky.
Letošním stromem je jedle, která vyrostla v Ševětíně. Adventní program na náměstí přitom začal už 18. listopadu otevřením vánočního městečka.
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Jindřichův Hradec nabídne čaj pro nejmenší
Vánoční strom na náměstí Míru v Jindřichově Hradci se rozzáří v sobotu 28. listopadu v 18 hodin. Letošní dominantou náměstí je přibližně dvanáct metrů vysoký smrk, kterému je kolem dvaceti let. Městu ho darovala paní Maříková z Rodvínova.
Ještě před rozsvícením stromu mu požehná jindřichohradecký probošt Ivo Prokop. Návštěvníky přivítá starosta a o hudební doprovod se postarají Andrea Kaňková a Petr Mottl. „Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci, pro které bude připraven horký čaj zdarma. V souvislosti s konáním akce bude úplně uzavřeno náměstí Míru pro motorová vozidla od 17:30 do 19:00 hodin,“ uvedla Karolína Bartošková z jindřichohradecké radnice.
V Krumlově stromu požehná prelát
Na náměstí v Českém Krumlově se vánoční strom rozsvítí v neděli 29. listopadu v 16.30 hodin. Slavnostní zahájení adventu bude spojeno s požehnáním, kterého se ujme českokrumlovský prelát Václav Pícha.
Od 17 hodin naváže hudební vystoupení místního dua Glow. Letošní smrk pochází z areálu českokrumlovských hasičů. Původně třináctimetrový strom tam rostl přibližně 45 let.
Strom rozsvítí deset minut po zahájení adventu
Kdy se rozsvítí jihočeské vánoční stromy?
Pátek 27. listopadu: Tábor od 17 hodin.
Sobota 28. listopadu: České Budějovice v 16.30 hodin, Jindřichův Hradec v 18 hodin.
Neděle 29. listopadu: Český Krumlov v 16.30 hodin, Písek v 17.10 hodin, Strakonice v 17 hodin a Prachatice v 18 hodin.
Na Velkém náměstí v Písku se vánoční strom rozzáří rovněž v neděli 29. listopadu. Slavnostní zahájení adventu je naplánované na 17 hodin, samotné rozsvícení stromu a adventního městečka pak na 17.10 hodin. Hned o deset minut později vystoupí zpěvačka Marta Jandová.
Program na náměstí ale začne už dopoledne otevřením vánočního jarmarku a kluziště. Odpoledne budou připravené tvořivé dílny pro děti, žehnání adventních věnců i hudební vystoupení.
Na náměstí už stojí smrk ztepilý. „Smrk rostl v severní části areálu Zemského hřebčince Písek, vlevo od kryté haly zhruba čtyřicet let. Dosáhl výšky okolo dvanácti metrů a obvod jeho kmene byl sto třicet centimetrů. Jelikož měl smrk ideální parametry, tak jsme se se zástupci hřebčince dohodli na jeho využití jako vánočního stromu,“ uvedl koordinátor městské zeleně Ondřej Kofroň.
Strom na hradě
Strakonice naplánovaly slavnostní rozsvícení na neděli 29. listopadu v 17 hodin. Dějištěm bude druhé nádvoří strakonického hradu, kde se program pro malé i velké návštěvníky rozběhne už ve 14.30 hodin.
Děti pobaví vánoční skřítci s animační show, v 15.30 vystoupí Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice a v 16.15 se skřítci vrátí se svým druhým vystoupením. V 17 hodin přijde na řadu žehnání adventního věnce a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Prachatice rozzáří svíce společně se stromem
Také Prachatice si nechávají slavnostní rozsvícení na první adventní neděli 29. listopadu. Na Velkém náměstí se vánoční strom rozzáří v 18 hodin a současně bude zapálena první adventní svíce.
Adventní program začne už ve 14 hodin vánočními trhy, výstavou hraček, kolotočem a živými zvířaty pro děti. V 15 hodin zazní koledy v podání souboru Žestě 200, v 16 hodin přijde na řadu program U stromečku pana arcivévody a v 17 hodin vystoupí Petr Tomeček s panovou flétnou. Večer pak uzavře adventní koncert žáků ZUŠ Prachatice v kostele svatého Jakuba, který začne v 19 hodin.