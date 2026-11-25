Odhalit rakovinu žaludku v počátečním stadiu není jednoduché. Onemocnění může dlouhou dobu probíhat bez výraznějších příznaků, případně se projevovat podobně jako jiné, méně závažné zažívací obtíže. Na problém s pozdní diagnostikou upozornili 24. listopadu odborníci z Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Pozornost by lidé měli věnovat především změnám při příjmu potravy. Patří mezi ně nezvykle rychlý pocit sytosti i po malé porci jídla, nechutenství, opakovaný tlak v nadbřišku nebo přetrvávající pálení žáhy. Důvodem k návštěvě lékaře jsou také potíže s polykáním a úbytek hmotnosti bez změny jídelníčku či pohybových návyků.
Samotný výskyt těchto obtíží ještě neznamená nádorové onemocnění. Pokud však přetrvávají nebo se zhoršují, neměli by lidé vyšetření odkládat. Při podezření na nádor lékař doporučí gastroskopii, během níž lze prohlédnout sliznici žaludku a odebrat vzorek tkáně k laboratornímu vyšetření.
Nová léčba přináší pacientům další možnosti
O způsobu léčby rozhoduje především rozsah onemocnění a zdravotní stav pacienta. Některé časné nádory lze odstranit endoskopicky, aniž by bylo nutné chirurgicky odebrat část žaludku. Rozsáhlejší nálezy mohou vyžadovat odstranění části nebo celého orgánu včetně okolních lymfatických uzlin.
U vybraných pacientů s operovatelným nádorem se nově využívá imunoterapie s účinnou látkou durvalumab v kombinaci s chemoterapií před operací i po ní. Přípravek pomáhá obnovit schopnost imunitního systému napadat nádorové buňky.
Přínos této kombinace potvrdila mezinárodní klinická studie MATTERHORN. Po dvou letech dosahovalo přežití bez sledovaných komplikací, mezi něž patřilo například zhoršení či návrat onemocnění nebo úmrtí, 67,4 procenta ve skupině léčené imunoterapií a chemoterapií. U pacientů, kteří dostávali chemoterapii bez imunoterapie, činil tento podíl 58,5 procenta.
Po operaci se mění stravovací návyky
Důležitou součástí onkologické péče je také výživa. Pacienti mohou hubnout již před stanovením diagnózy, přičemž další ztráta hmotnosti a svalové síly může komplikovat průběh léčby. Podvýživa přitom hrozí i lidem, kteří mají nadváhu.
Po chirurgickém odstranění žaludku nebo jeho části se pacienti často musejí naučit jíst menší porce několikrát denně. Nutriční terapeut jim pomáhá sestavit jídelníček s dostatečným množstvím energie a bílkovin podle toho, jak jednotlivé potraviny snášejí. Po úplném odstranění žaludku je rovněž nezbytné dlouhodobě doplňovat vitamin B12, jehož běžné vstřebávání je narušeno.
Zdroje Masarykův onkologický ústav, Národní zdravotnický informační portál, Hlas onkologických pacientů