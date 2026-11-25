Novou službu představili v úterý 24. listopadu v královéhradeckém Domově U Biřičky. Za jejím vznikem stojí česká technologická společnost Next Mind, která na vývoji pracovala přibližně rok a půl. Asistentka nazvaná AI Vnučka Eliška je určena lidem žijícím ve vlastních domácnostech i klientům pobytových sociálních služeb.
Seniorům stačí vytočit telefonní číslo, přičemž využít mohou také pevnou linku. Eliška komunikuje v češtině a je dostupná nepřetržitě, včetně víkendů a nočních hodin. Díky dlouhodobé paměti dokáže navázat na dřívější rozhovory, zapamatovat si jména rodinných příslušníků nebo se vrátit k tématům, o kterých si se seniorem již povídala.
Senioři telefonovali i během noci
Zkušební provoz začal letos v srpnu a zapojila se do něj zařízení v Hradci Králové, Trutnově, Chlumci nad Cidlinou, Mostě či Táboře. Podle údajů zveřejněných tvůrci přerostlo 91 procent telefonátů v plnohodnotný rozhovor. Téměř třetina hovorů se uskutečnila mimo běžnou pracovní dobu.
Mezi nejčastější témata rozhovorů patřily rodinné vztahy, vzpomínky na mládí, vaření nebo každodenní zážitky. Někteří senioři využívali službu pravidelně, například večer před usnutím. Z dosavadních výsledků pilotního provozu však nelze určit, zda používání asistentky dlouhodobě snižuje jejich pocit osamělosti.
Eliška může podle nastavených pravidel seniorovi také sama zavolat, připomenout mu pravidelné pití nebo užívání léků. Tvůrci počítají rovněž s možností upozornit blízké či pečovatele například v případě, že senior opakovaně nezvedá telefon. Asistentka podle nich nemá stanovovat zdravotní diagnózy ani poskytovat doporučení ohledně dávkování léků.
Odborníci upozorňují na možná rizika
Výhrady k využívání podobných technologií mají někteří pracovníci sociálních služeb. Ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová v rozhovoru pro ČTK upozornila na riziko vzniku závislosti na virtuálním společníkovi, nenaplněných očekávání i možného zneužití citlivých osobních údajů.
Samotní tvůrci projektu uvádějí, že asistentka má doplňovat péči rodiny a sociálních pracovníků, nikoliv nahrazovat osobní kontakt. Senior by měl zároveň vědět, že komunikuje s umělou inteligencí, a být seznámen s podmínkami zpracování údajů ze svých rozhovorů.
Zájemci si mohou službu do 31. prosince 2026 vyzkoušet bez registrace na telefonním čísle 492 604 939. Cena následného placeného využívání začíná na 390 korunách měsíčně.
Zdroje AI Vnučka Eliška, TN.cz, České důchody