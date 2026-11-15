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V Československu stál několik měsíčních platů. Počítač Commodore 64 změnil domácí hraní

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Modrý rámeček na televizní obrazovce, napínavé čekání u magnetofonu a zvuk, jaký žádný jiný domácí přístroj nenabízel. Osmibitový počítač Commodore 64 otevřel celé generaci hráčů i mladých programátorů dveře do digitálního světa.
Béžový osmibitový počítač Commodore 64 s tmavě hnědou klávesnicí a duhovým logem na stole

Béžový osmibitový počítač Commodore 64 s tmavě hnědou klávesnicí a duhovým logem na stole

Zdroj: Evan-Amos / Wikimedia CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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