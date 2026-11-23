Volba nového českobudějovického primátora se neobešla bez pořádně vyostřené politické debaty. Když
Tomáš Chovanec ve svém úvodním vystoupení představil vizi vedení města na další čtyři roky a požádal zastupitele o důvěru, slovo si vzal končící první náměstek Petr Maroš (Naše Česko). Pro nastupující koalici si připravil pořádně ostrý proslov.
Maroš se nejprve zaměřil na výsledky voleb a okolnosti vzniku nové koalice. Upozornil, že mezi vítězným Naším Českem a druhým subjektem byl rozdíl přibližně 12 procentních bodů. Podle něj tak strany, které nyní skládají vedení města, musely přistoupit na výraznější kompromisy, než by muselo udělat vítězné uskupení.
Kriticky se vyjádřil také k zapojení Pirátů. Jejich politické uskupení označil za nejméně stabilní na českobudějovické scéně. Připomněl přitom zkušenost z minulého volebního období, kdy se Piráti krátce před jednáním zastupitelstva rozhodli vypovědět koaliční smlouvu a následně přešli do opozice.
„Počítejte s tím, že se vám to může stát v podstatě kdykoliv,“ varoval nové koaliční partnery. Petr Maroš (Naše Česko) si pro nastupující koalici připravil pořádně ostrý proslov. Piráti dostali trička s nápisem 4:36
Nejvýraznější moment Marošova vystoupení přišel ve chvíli, kdy se rozhodl nové koalici připomenout předvolební postoje Pirátů. Ti se totiž v minulosti otevřeně vymezovali proti hnutí ANO a účastnili se demonstrací, které reagovaly na změnu financování veřejnoprávních médií, již ANO prosazovalo na celostátní úrovni. Maroš proto nechal pirátským zastupitelům rozdat trička s nápisem 4:36.
„Vzniká koalice, v ní jsou subjekty, které proti sobě velmi rády demonstrují. My vám tu symboliku rádi připomeneme,“ prohlásil Maroš.
Nové koalici vyčetl také údajný odklon od předvolebních slibů. Jako příklad uvedl stavbu nového divadla na Mariánském náměstí, kterou podle něj před volbami podporovali zástupci několika nynějších koaličních subjektů. Po volbách však podle Maroše začali hovořit spíše o možnosti využití prostor Metropolu.
„Kolik takových věcí, které jste slíbili udělat, nesplníte a budete přebírat to, co jsme tady začali my?“ ptal se. Zároveň ujistil, že Naše Česko bude důslednou opozicí a na případné nesplněné sliby bude upozorňovat. Kuba kritizoval předvolební kampaň
Do debaty se zapojil také jihočeský hejtman
Martin Kuba (Naše Česko). Ten se zastal možnosti uzavírat komunální koalice napříč politickým spektrem. Za problematické však označil právě postoje Pirátů, kteří podle něj postavili značnou část předvolební kampaně na kritice hnutí ANO a Martina Kuby.
„Vy teď děláte koalici s někým, koho jste označovali za největší ostudu, a teď ho berete do koalice. Tohle je to, co z té vaší koalice dělá něco divného,“ prohlásil Kuba.
Nová náměstkyně primátora
Pavla Heyduková (Piráti) naopak zástupcům Našeho Česka připomněla, že také oni v jiných městech koalice s ANO uzavřeli. Maroš nechal pirátským zastupitelům rozdat trička s nápisem 4:36. Chovanec hájil měsíční vyjednávání
Na kritiku následně reagoval samotný kandidát na primátora Tomáš Chovanec. Zdůraznil, že sestavení koalice předcházela intenzivní jednání, během nichž si jednotlivé strany musely vyjasnit nejen společné priority, ale také možné názorové rozpory.
„Je to z naší strany opravdu poctivě odpracovaný čas. Zejména v tom, jak má tým fungovat. Ptát se na nepříjemné věci a získat upřímnou odpověď opravdu není vždycky snadné,“ uvedl.
Podle Chovance měly strany na sestavení nového vedení města přibližně měsíc a během této doby si dokázaly vyjasnit základní hodnoty a principy budoucí spolupráce. Připustil přitom, že vzájemné ladění nebylo vždy jednoduché.
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Ještě před samotnou debatou představil také svou představu o řízení radnice. Radu města chce vést jako tým a jednotlivým radním dát důvěru i odpovědnost za jejich oblasti. U velkých investičních akcí plánuje zavést projektové řízení, v jehož rámci bude mít každý projekt jednoho konkrétního člověka odpovědného za jeho průběh.
„Mít vizi nestačí. Je potřeba také vědět, jak ji uskutečnit,“ prohlásil Chovanec.
Mezi priority nového vedení zařadil například zahájení výstavby městských nájemních bytů ve Čtyřech Dvorech a práci na novém územním plánu, který mají České Budějovice připravit a schválit do konce roku 2028. Připomněl také rok 2028, kdy se město stane Evropským hlavním městem kultury.
Milionové náklady na náměstky
Personální podobu nového vedení kritizoval také zastupitel
Jan Lexa (Naše Česko). Jedním z hlavních terčů jeho vystoupení byl počet uvolněných náměstků a radních, tedy politiků, kteří budou svou funkci vykonávat na plný úvazek.
„Říct, že navýšení počtu uvolněných náměstků pro vás není téma, je pro mě plivnutí do tváře mladé generace. To jsou pro rozpočet milionové částky ročně, nejsou to jen nějaké drobné,“ prohlásil Lexa.
Nové vedení tak ještě před samotnou volbou prošlo první velkou zkouškou a dostalo od opozice jasný vzkaz o tom, v jakém duchu se budou v příštích letech nést jednání budějovického zastupitelstva. Tomáše Chovance na pozici primátora nakonec podpořilo 28 ze 45 zastupitelů.