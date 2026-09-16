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Pevná postava a kruhový trénink – jak spolu souvisí?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pravděpodobně není ženy, která by si nepřála mít hezkou a pevnou postavu. Ovšem problém nastává v okamžiku, kdy se začne řešit změna jídelníčku a cvičební plán, protože ne každá, zvlášť pokud jde o maminku, má na...
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Varovné signály na nohou, kterými nás tělo upozorňuje na nebezpečné zdravotní komplikace
Některé nemoci mohou vést k poruchám nohou. Naše tělo je jeden velký stroj, který funguje naprosto...
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Rýma a ucpaný nos trápí každoročně tisíce lidí. Období chřipek a nachlazení především v podzimních měsících...
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Vysoký krevní tlak trápí až polovinu dospělé populace. Je to velmi nenápadné onemocnění, o kterém pacienti...
Nespavost se nevyplácí podceňovat, je spojena s celou řadou onemocnění
Dostatečný spánek je základem správného fungování našeho organismu. Ovlivňuje vše – přes tělesné funkce až...
Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
Jak ADHD mozek skutečně dostat k akci: když „prostě to udělej“ funguje asi stejně dobře jako „prostě buď vyšší“
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Koupila si bundu ze sekáče. V kapsách objevila malý zápisník se svěřením z roku 1971. Po přečtení budete mít slzy v očích
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Máte nové tetování? Poradíme, jak o něj pečovat!
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Stokilovou minici v tomto tanku obsluhovali dva nabíječi. Měl zastavit sovětské tanky
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Instagram dostává funkce, po kterých tvůrci volali roky. Meta je schovala do předplatného
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Československý hakl nebyl jen starý krám. Ve zkouškách porazil sovětský transportér
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Pařmen z Primy zkrotl. Šebrle s Hedvikou mají 5 dětí, jezdí na vodních lyžích a mejdany je nezajímají
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Intriky na Křivoklátu nabírají na síle. Očekávaní Zrádci startují
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EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let, oznámila von der Leyenová
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Partner Shopaholicadel čelí vážnému obvinění: Případ se má týkat zneužívání nezletilé vnučky
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Bojovnice MMA pózovala v bikinách. Fanoušci ji zahrnuli komplimenty
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Honor okopíroval trik z iPhonu 17 a přidal ho do předního fotoaparátu. Na Androidu nic podobného neexistovalo
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Začíná pražská část festivalu Noc literatury. Ukázky z knih přečte Táborský i Matásek
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Komunisté nás chtěli svlékat, nechápe Suková. Emigrací prý mohla zahubit rodinu
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Kopřivová se zastala Lely. Vémolu by prý „stáhla z kůže“
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dnes, 08:32
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Jednovaječná dvojčata, která přežila Osvětim: Bratři Jiří a Josef Fischerovi byli malí, Anděl smrti si je nechával na později
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
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Nejtoxičtější zelenina z českých supermarketů byla vyhlášena. Kupují ji úplně všichni Češi s tím, že je plná vitaminu C
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Ženy se plácají po zadcích. RXF z toho udělala soutěž s vlastními pravidly
MMAMAG.cz
dnes, 08:28
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Horečka a nechutenství vyžadují správně zvolenou stravu. Některá jídla tělu pomohou, jiným je naopak lepší se vyhnout
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:26
2 min
Pevná postava a kruhový trénink – jak spolu souvisí?
Krasnezeny.eu
dnes, 08:20
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i60.cz
dnes, 08:20
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Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerálky se stopami žíraviny
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dnes, 08:18
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Manželce Jana Rosáka to na premiéře muzikálu moc slušelo: Fanoušky ohromil i její objemný účes a elegantní outfit
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Rvačka bez pravidel. Tak začínalo moderní MMA
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Dramatická záchrana na Kozákově: Pro zraněného paraglidistu letěl vrtulník
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Deset, dvacet i pětadvacet odrazů. Shelton po finále kritizoval Zverevovu rutinu
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EU chce otevřít dveře Kanadě. Von der Leyenová navrhla přidružené členství
Aktuálně.cz - Zprávy
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