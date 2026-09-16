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Pevná postava a kruhový trénink – jak spolu souvisí?

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Pravděpodobně není ženy, která by si nepřála mít hezkou a pevnou postavu. Ovšem problém nastává v okamžiku, kdy se začne řešit změna jídelníčku a cvičební plán, protože ne každá, zvlášť pokud jde o maminku, má na...
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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