Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nepříjemnou zácpu mohou pomoci zmírnit také léty prověřené babské rady. Některé postupy jsou překvapivě jednoduché

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zácpa trápí dnes každého čtvrtého člověka. Tento problém sužuje převážně ženy. Může za to stres, strava nebo cílené nechození na toaletu. Dnes si povíme, jak zácpa vzniká a jak nám ji pomohou vyřešit babské rady....
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
Reklama
Další články z Krasnezeny.eu
Žena porodila své dítě, zatímco byla připojena na ventilátor. Lékaři odvedli skvělou práci
Žena porodila své dítě, zatímco byla připojena na ventilátor. Lékaři odvedli skvělou práci
Cuketa prospívá zdraví a zároveň pomáhá udržovat štíhlou postavu. V jídelníčku nabízí lehkost i široké možnosti využití
Cuketa prospívá zdraví a zároveň pomáhá udržovat štíhlou postavu. V jídelníčku nabízí lehkost i široké možnosti využití

Cuketa je v českých kuchyních poměrně známá, a to je jen dobře. Nevypadá sice na pohled zrovna nejlépe,...

Vitamíny vhodné pro posílení a udržení silné imunity na zimní měsíce
Vitamíny vhodné pro posílení a udržení silné imunity na zimní měsíce

Na podzim nás kromě chřipky může také překvapit nakažení onemocněním COVID-19, které má stejné příznaky a...

Zánět průdušek patří k nejčastějším onemocněním dýchací soustavy. Připravte si přírodní lék, který vás tohoto problému zbaví
Zánět průdušek patří k nejčastějším onemocněním dýchací soustavy. Připravte si přírodní lék, který vás tohoto problému zbaví

Antivirotikum, které zabrání bronchitidě a posiluje imunitní systém. Nebudete k němu potřebovat mnoho...

Bolest zad mohou zmírnit jednoduché cviky prováděné také doma. Správný pohyb uvolní přetížené svaly a přinese úlevu
Bolest zad mohou zmírnit jednoduché cviky prováděné také doma. Správný pohyb uvolní přetížené svaly a přinese úlevu

Cviky na bolavá záda představují jednu z nejrychlejších pomocí pro chvíle, kdy vás přepadnou bolesti v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

Všechny články tohoto autora →
Krasnezeny.eu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.