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Žena porodila své dítě, zatímco byla připojena na ventilátor. Lékaři odvedli skvělou práci

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Porod nebývá vždy jen krátkým a jednoduchým okamžikem. Mnohdy si maminky prožijí opravdová muka, ale vše jim vynahradí pohled na narozené dítě. Podobně těžkou situaci si prožila i žena, která v těžkém kómatu musela podstoupit císařský řez, aby své dítě přivedla na svět. Lékaři v tomto případě odvedli skvělou práci.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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