Na tréninkové hřiště Sparty vyšel poprév tým bez trenéra, který ho vedl celou sezonu, i bez jeho asistentů. Jednotku vedli Lukáš Bláža a Miroslav Droppa, ještě před pár dny trenéři z nižších pater klubu. Slovo si ale vzal i Tomáš Sivok, čerstvý nástupce Tomáše Rosického ve funkci sportovního ředitele. Podle Bláži byl jeho proslov „dost důrazný“: hráči měli pochopit, o co se ve Spartě hraje, a dozvěděli se, že „hrají o svoje triko“. Ve čtvrtek přitom Spartu čeká AZ Alkmaar v Evropské lize. Na uklidnění tedy zbývají dva tréninky a na schovávání žádný prostor.
Liberec jako poslední kapka
Neděle 22. listopadu měla být oslavou, Sparta hrála výroční utkání. Proti Liberci vedla 1:0, pak inkasovala třikrát a prohrála 1:3. Kotel nejdřív do 12. minuty mlčel, pak skandoval proti vedení a nakonec po hráčích chtěl, aby si sundali dresy. Kabina se podle záložníka Patrika Vydry rozhodla, že to neudělá. „Od mě i od celého týmu to bylo strašně málo. Nezasloužili jsme si vyhrát,“ přiznal po zápase.
Ještě tvrdší byl sám Priske. Tým podle něj selhal fyzicky, psychicky i takticky a výkon označil za neakceptovatelný. Představenstvo to v pondělí na mimořádném zasedání vidělo stejně. Sparta po patnácti ligových kolech ztrácela na Slavii 13 bodů a pět soutěžních zápasů v řadě nevyhrála. „Brian dostal po říjnové reprezentační pauze prostor výsledky i herní projev zlepšit,“ uvedl předseda představenstva František Čupr v oficiální zprávě
Sparty. Proti Liberci se ale k výsledkové krizi přidal i bezzubý výkon.
Čísla jsou pro Letnou bolestivá. Sparta měla po 15 kolech 24 bodů, stejně jako v několika slabých ročnících samostatné české ligy. Hůř na tom byla jen v sezoně 2005/06, kdy měla bodů sedmnáct. Priskeho druhé angažmá, které začalo před loňskou sezonou návratem z Feyenoordu a přineslo druhé místo v lize a osmifinále Konferenční ligy, tak skončilo. Během obou působení odkoučoval na lavičce Sparty celkem 170 soutěžních zápasů.
Odejít musel i Rosický. Ve funkci sportovního ředitele skončil po vzájemné dohodě s představenstvem, i když podle Čupra by byla chyba přijít o jeho zkušenosti úplně. O další spolupráci se má jednat v příštích týdnech.
„Hrají o svoje triko.“ Co Sivokův vzkaz znamená
Přesné znění Sivokova proslovu nikdo zvenčí nezná, záznam ani přepis neexistuje. Jeho obsah zprostředkoval Bláža v rozhovoru pro
Sport.cz. Směr je ale jasný i z oficiální linky klubu: o tom, kdo z hráčů zůstane v kádru i po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbývajících zápasech podzimu.
Sivok k tomu má autoritu, jakou by cizí manažer v kabině těžko hledal. Za Spartu hrál pět let, byl jejím kapitánem, nastupoval za reprezentaci, od roku 2022 dělal manažera A-týmu a v létě 2025 už jednou sportovního ředitele zastupoval. Hráči ho znají. A vědí, že právě on teď vybírá nového trenéra a bude skládat zimní podobu kádru.
„Triko“ přitom neznamená okamžité čistky před čtvrtečním zápasem. Žádná jména pro vyřazení ze sestavy zdroje neuvádějí. Jde o něco dlouhodobějšího a pro hráče možná nepříjemnějšího: o minutáž, o místo v základu a o to, komu klub v zimě najde nové angažmá. Týká se to celé šatny, včetně letních posil, které přiváděla dvojice Rosický a Priske. Třeba pravého obránce Ki-Jany Hoevera, kterého Sparta získala z Wolverhamptonu na víceletou smlouvu. Konkrétně ho sice nikdo nejmenoval, ale ochránci, kteří ho na Letnou přivedli, už v klubu nesedí.
Podle nás je to pointa celého pondělního zemětřesení. Do neděle se dalo ukazovat na trenéra a sportovního ředitele. Od úterý už ne. Každý zbytečně ztracený souboj teď hráč podepisuje sám za sebe.
Bláža: z třetí ligy na lavičku v Evropské lize
Muž, kterému Sparta tým dočasně svěřila, má v Česku jméno spíš mezi fotbalovými zasvěcenci. Sedmatřicetiletý Lukáš Bláža prošel sparťanskou mládeží, vystudoval FTVS Univerzity Karlovy a rok a půl žil na Novém Zélandu, kde trénoval děti a hrál tamní druhou ligu. Po návratu začínal u sparťanské mládeže v kategoriích do 19 a do 17 let, později dělal asistenta u béčka a v létě 2026 se stal hlavním trenérem partnerského klubu Loko Praha/Loko Vltavín ve třetí lize. Teď ho čeká evropský pohár.
Na prvním tréninku podle svých slov hlavně uklidňoval. Apeloval na to, že Sparta je jeden tým a že z krize ji nikdo jiný než hráči sami nevytáhne. Revoluci odmítl: za dva dny podle něj nedává smysl dělat „překotné změny“. Chce navázat na Priskeho principy a dát do hry jen něco svého. Jeho fotbal má být s míčem, variabilní, ne „zalezlý“. Zároveň připomněl, že béčko trénovalo stejně jako áčko, takže hráče nic zásadně neznámého nečeká.
Na lavičce mu budou pomáhat dva muži z klubové líhně:
Miroslav Droppa, asistent: Slovák z Liptovského Mikuláše, dříve trenér mládeže v Ružomberku, ve Spartě vedl tým do 17 let. Jan Blažíček, asistent pro standardní situace.
Jak dlouho Bláža na lavičce vydrží, zůstává otevřené. Klub ho potvrdil na zápas s Alkmaarem a vedení sportovního úseku dál vybírá nového hlavního trenéra. Sivok při nástupu mluvil o tom, že ho chce představit v nejbližších hodinách. Podle iDNES Sparta cílí spíš na zahraniční jméno a nemá jít o Adriana Guľu ani Zdenka Frťalu. Bláža sám o budoucnosti nespekuluje. I kdyby šlo o jediný zápas, bere ho prý jako životní příležitost.
Historie přitom ukazuje, že provizorium na Letné někdy vydrží déle, než se čeká. David Holoubek v roce 2016 přišel jako dočasné řešení z klubového prostředí a udržel se až do jara. Bláža zatím takový mandát nemá. Jeden dobrý večer by mu ale dveře rozhodně nezavřel.
Alkmaar: zápas bez času na nadechnutí
Termín je pro Spartu krutý. Tři dny po odvolání trenéra i sportovního ředitele přijíždí soupeř, který ji letos v březnu vyřadil z osmifinále Konferenční ligy a na Letné tehdy vyhrál 4:0.
Zápas Sparta proti AZ Alkmaar, 5. kolo ligové fáze Evropské ligy Termín čtvrtek 26. listopadu 2026, 21:00 Stadion epet ARENA Přenos Sport 1, komentuje Radek Barkman Rozhodčí António Nobre (Portugalsko) Kurzy Betano Sparta 2,85, remíza 3,50, AZ 2,37
Kurzy, které uvádí sám klub, dělají ze Sparty outsidera a forma tomu odpovídá. Nizozemci mají po čtyřech kolech 6 bodů, Sparta 4. V posledních dvou ligových zápasech AZ nastřílel devět gólů. Sparta v Evropě porazila jen Ararat-Armenia 4:1, s Lillestrømem remizovala 1:1 a prohrála s Olympiakosem 0:1 i s Bournemouthem 1:3. Po Alkmaaru ji ještě čekají Salzburg, Crystal Palace a Rennes, takže prostor pro další zaváhání se rychle tenčí.
Oficiální sestava před zápasem známá nebyla. Proti Liberci nastoupili Surovčík; Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Zelený; Irving, Vydra, Mannsverk; Mercado, Brunes, Alcócer. Bláža řekl, že sestavu probíral s realizačním týmem i se zahraničními hráči a věří v „nejsilnější možné složení“. K dispozici nebudou Adam Karabec a Matěj Ryneš.
Dá se čekat, že velká přestavba nepřijde. Bláža nemá čas ani důvod experimentovat. Jeho největší zbraní není taktika, ale psychologie: přesvědčit tým, který v neděli selhal, že ve čtvrtek může být jiný.
Ve čtvrtek večer tak na trávník nevyběhne jen Sparta proti Alkmaaru. Vyběhne tam jedenáct hráčů, z nichž každý ví, že Sivok bude sedět na tribuně s blokem v ruce. Priske ani Rosický už nikoho nekryjí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl