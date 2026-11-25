Úterní tisková konference v Edenu měla být o Villarrealu, o protiútocích, o absencích a o tom, jak Slavia v Lize mistrů konečně vyhraje. Pak padla otázka na Iñiga Péreze, osmatřicetiletého trenéra soupeře, a Trpišovský se zastavil u vlastního začátku. Do Liberce přišel v podobném věku, ze druhé ligy, bez jména a bez ligové hráčské minulosti. Podle Livesportu připomněl, že měli dvouměsíční výpovědní lhůtu, a svým lidem tehdy říkal, že nemá cenu brát byt, protože tam „stejně nebudou ani do zimy“. Největší tlak kariéry tedy nezažil v souboji o titul se Spartou ani v evropských vyřazovacích bojích. Zažil ho v pronajatém pokoji pod Ještědem v době, kdy ještě nikdo nevěděl, jestli do své šance doroste.
Zrcadlo jménem Iñigo Pérez
Paralela s Pérezem sedí víc, než se na první pohled zdá. Bývalý záložník Athleticu Bilbao, Huescy, Mallorky, Numancie a Osasuny skončil s hraním teprve v roce 2022. Začínal jako asistent Andoniho Iraoly v Rayu Vallecano, v únoru 2024 se stal hlavním trenérem a klub z madridské dělnické čtvrti dovedl do prvního evropského finále v historii, do finále Konferenční ligy. Villarreal ho 1. června 2026 angažoval se smlouvou do června 2029.
Trpišovský v něm vidí člověka na stejné křižovatce, na jaké stál on. „Když zvládnete začátek, máte před sebou dlouhou kariéru,“ zaznělo podle přepisu na oficiálním webu Slavie. V prvním velkém angažmá se podle něj „hodně láme“. A u Péreze jde ještě dál: „Pokud bude úspěšný s Villarrealem, dá se předpokládat, že přijdou ty největší kluby.“
Rozdíl mezi nimi je ale zásadní. Pérez měl za sebou stovky ligových zápasů a fotbalový svět ho znal jako hráče. Trpišovský nikdy ligu nehrál. Jeho legitimitu musely obhájit výsledky, a to rychle.
Žižkov bez peněz, Liberec bez jistoty
Liberecký strach měl své kořeny. Před Slovanem trénoval Trpišovský Viktorii Žižkov, která tehdy procházela existenční krizí. V archivním rozhovoru pro ligový magazín popisoval dlužné výplaty, rozpuštěný kádr a psychicky vyčerpávající situaci. Tlak se tehdy zlomil až výhrou na Vltavínu v sedmém kole, po níž přišla série osmi vítězství v řadě.
Právě tahle série ho katapultovala do první ligy. Jenže z klubu, který řešil, jestli přežije, se najednou ocitl v prostředí s evropskými ambicemi. „Obrovský skok v kariéře,“ říká o tom dnes. Proto ta opatrnost s bytem. Proto ty dva měsíce výpovědní lhůty v hlavě. Doklad o tom, že by Liberec o jeho odvolání skutečně uvažoval, neexistuje. Šlo o jeho vlastní obavu. Jenže právě vlastní obavy bývají u trenérů bez reputace nejhlasitější.
Podle nás je to nejcennější část celé vzpomínky. Tlak na titul nese trenér, který už něco dokázal. Tlak na první ligové angažmá nese člověk, kterému špatný podzim může zavřít všechny další dveře.
Z bytu, který nebyl, k devíti letům v Edenu
Zima nakonec přišla a Trpišovský v Liberci zůstal. V sezoně 2015/16 skončil Slovan v lize třetí a dvakrát po sobě postoupil do základní skupiny Evropské ligy. V prosinci 2017 ho klub po dohodě uvolnil do Slavie ještě před vypršením smlouvy a 22. prosince byl jmenován novým trenérem v Edenu.
Od té doby uběhlo téměř devět let. V českém fotbale, kde průměrné angažmá trvalo podle statistik zhruba 557 dní, jde o anomálii. Sport.cz v roce 2025 s odkazem na studijní centrum CIES uváděl, že Trpišovský patří mezi deset nejdéle nepřetržitě sloužících trenérů v 65 sledovaných soutěžích.
Stopu té kontinuity vidí i soupeř. Pérez na své tiskové konferenci ocenil, že Slavia mění hráče, ale hraje pořád stejně. Mluvil o agresivitě, fyzičnosti, hře do hloubky a kolektivním pojetí a přiznal, že ho takový profil klubu fascinuje. Kompliment od muže, který sám teprve buduje svůj otisk.
Večer, kdy jde o první výhru
Zápas 5. kola ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 se hraje ve středu 25. listopadu od 18:45 v pražské Fortuna Areně. Přenos vysílá Nova Sport 3, online je k dispozici na Oneplay, studio začíná v 18:00. Předpověď slibuje teploty kolem nuly, místy i stupeň pod ní. Pérez ale předem odmítl, že by počasí bylo výmluvou.
Sportovně je pro oba týmy ve hře podobně mnoho. Podle UEFA má Slavia po čtyřech kolech jediný bod, Villarreal prohrál tři ze čtyř utkání. Pražané čekají na výhru v Lize mistrů 23 zápasů, což vyrovnává rekord soutěže, a Trpišovský by v ní jako trenér vyhrál vůbec poprvé. Villarreal přitom proti českým klubům neprohrál v devíti zápasech: šestkrát vyhrál a třikrát remizoval.
Slavia navíc nastoupí bez Lukáše Provoda, který podle trenéra trénoval na prášky, až mu přestaly zabírat, a bez Davida Mosese. Trpišovský přesto mluví o šanci, pokud tým „vyždímá maximum“ herně, fyzicky i mentálně.
Muž, který si v roce 2015 nekoupil ani pár měsíců jistoty v podobě nájemní smlouvy, dnes patří k nejstabilnějším trenérům Evropy. Na lavičce naproti bude sedět jeho mladší zrcadlo. Kdo z nich si po středě bude moct v Lize mistrů konečně oddechnout, rozhodne Eden.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl