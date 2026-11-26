Konec prvního poločasu, Eden Aréna, 18 453 diváků. Mojmír Chytil se dere k bráně, obránce Villarrealu Renato Veiga ho zastaví a srbský sudí Rade Obrenović vytahuje červenou kartu. Stadion bouří, Slavia má hrát druhý poločas o muže víc. Pak se ozve videorozhodčí Matej Jug, Obrenović jde k monitoru a červenou mění na žlutou. V oficiálním zápise UEFA zůstane jen suchý řádek: žlutá karta pro Veigu ve 44. minutě. Slavia nakonec prohrála 0:1 po gólu Tajona Buchanana z 62. minuty. Trenér Jindřich Trpišovský po zápase nemluvil o spiknutí ani o krádeži. Mluvil o tom, že stejný typ situace se v Evropě posuzuje jinak podle toho, na čí straně se stane. A měl po ruce čerstvý příklad.
Červená, která nevydržela
Zápas 5. kola ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 se hrál 25. listopadu 2026 a pro Slavii měl být zlomový. Villarreal přijížděl s mizernou evropskou formou: podle UEFA vyhrál jen jeden z posledních patnácti zápasů v Lize mistrů a v žádném z nich neudržel čisté konto. Lepší příležitost k první výhře v hlavní fázi soutěže si Slavia těžko mohla přát.
Moment s Chytilem a Veigou byl přitom do té doby nejvýraznějším zlomem večera. Kdyby červená platila, Slavia by celý druhý poločas hrála v přesilovce proti soupeři, který v Evropě nedokázal ubránit nic. Takhle se dohrávalo jedenáct na jedenáct.
Podle Trpišovského mu rozhodčí vysvětlil, že Veiga „chtěl hrát míč“ a šlo o souboj o míč, tedy o žlutou. UEFA nezveřejnila oficiální zdůvodnění ani záznam komunikace s videorozhodčím. Zatím tedy existuje jen tahle verze, převyprávěná trenérem poraženého týmu.
„Každý rozhodčí má jiný metr“
Trpišovský na tiskové konferenci volil slova opatrně. Opakovaně řekl, že se na rozhodčí nechce vymlouvat a že rozhodně nebyli důvodem porážky. Pak ale přidal větu, která zápasu dala jiný rozměr: každý rozhodčí má podle něj jiný metr a zásahy videa jdou v Evropě pro Slavii málokdy. „V Evropě jsme na to zvyklí,“ dodal podle oficiálních ohlasů
SK Slavia Praha.
Za tou poznámkou stojí 10. září 2026 a úvodní kolo proti Lens. Mikuláš Konečný tehdy nastoupil po přestávce místo Davida Zimy a už ve 49. minutě šel ze hřiště. Také po přezkumu videa, také po zákroku, který se dal číst různě. Slavia dohrávala téměř celý druhý poločas v deseti a prohrála 2:3.
Trpišovský sám uznal, že obě situace jsou „neporovnatelné“. Vadí mu ale směr, kterým se video pokaždé přiklonilo. Proti Lens videorozhodčí kartu Slavii přidal, proti Villarrealu ji soupeři vzal. Podle nás je to nejpřesnější čtení celé kritiky: nejde o tvrzení, že rozhodčí Slavii o výsledek připravili, ale o pocit, že hraniční momenty se jejím směrem lámou nepříjemně často.
Tón zůstal kontrolovaný. Žádné osobní útoky, žádné urážky. Disciplinární řád UEFA sice umožňuje trestat urážlivé výroky vůči rozhodčím, ze zdrojů, které jsme dohledali, ale nevyplývá, že by evropská federace zahájila jakékoli řízení. Formulace slávistického kouče se drží na bezpečné straně.
Co říkají pravidla
Spor o Veigu se dá rozložit na dvě otázky, které pravidla řeší odděleně. Obě popisuje
pravidlo 12 pravidel fotbalu IFAB.
První otázka zní, zda šlo o zmaření zjevné brankové možnosti. Tady se posuzují čtyři věci:
vzdálenost od branky, směr hry, pravděpodobnost, že útočník udrží nebo získá kontrolu nad míčem, počet a postavení obránců.
Druhá otázka se týká samotného zákroku. Bezohledný faul znamená žlutou, nepřiměřená síla nebo ohrožení bezpečnosti soupeře červenou. U kontaktu v oblasti hlavy je tahle hranice obzvlášť citlivá.
Argument, který podle Trpišovského zazněl od rozhodčího, tedy snaha hrát míč, sám o sobě automaticky žlutou neznamená. Pravidla ho jako polehčující okolnost výslovně připouštějí hlavně u faulů v pokutovém území, kdy se nařizuje penalta. Mimo vápno se trest za zmaření jasné šance takhle snižovat nemá.
Pro červenou mluví Veigovo postavení posledního hráče a kontakt paží či loktem do Chytilova obličeje. Shodli se na tom experti ve studiu Nova Sport Ondřej Kúdela, Rudolf Skácel a Karel Piták, které cituje Sport.cz: video podle nich do situace vstupovat nemělo, buď to nebyl faul vůbec, nebo to byla červená. Pro žlutou naopak mluví výklad, který popsal iDNES. Veiga měl odehrát míč směrem od branky a Chytil by neměl okamžitou kontrolu pro samostatný průnik.
Veřejné stanovisko české komise rozhodčích ke konkrétní situaci jsme nenašli. Bez zveřejněného zvukového záznamu z videomístnosti zůstane verdikt otevřený.
Gól, penalta i karta: večer zrušených verdiktů
Červená karta nebyla jediným momentem, kdy se rozhodnutí na hřišti otočilo. Slavii během večera neuznali gól, zrušili jí penaltu a soupeři vzali vyloučení. Analytický účet MisterChip na síti X podle Eurofotbalu spočítal, že se to v éře videorozhodčích v Lize mistrů stalo vůbec poprvé.
Ne všechno ale bylo stejně sporné. Pozdní penalta po zákroku na Nowaka padla podle Trpišovského proto, že míč ještě nebyl ve hře. Pokud k držení došlo před rozehráním rohu, pravidla penaltu nepřipouštějí. Ruku Logana Costy po střele Davida Juráska viděli aktéři každý jinak: Jurásek mluvil o penaltě, Trpišovský z lavičky viděl ruku u těla. Nejspornějším momentem tak podle nás zůstává Veigova karta, ne zrušené pokutové kopy.
Třináct rohů, nula gólů
Slavia ale nemůže porážku stavět jen na videu a trenér to ví. Oficiální čísla
UEFA z utkání jsou pro jeho tým nemilosrdná:
Slavia Villarreal Střely 13 7 Na branku 2 5 Rohy 13 0
Livesport k tomu přidal očekávané góly. Slavia měla hodnotu 1,16, ale po započtení přesnosti zakončení jen 0,05. Jinými slovy: šance si vytvořila, ale prakticky žádnou z nich nezakončila tak, aby brankáře vážně ohrozila. Třináct rohů proti vyšším hráčům soupeře nepřineslo nic. Nejblíž byl Chytil v 74. minutě, kdy ve skluzu těsně nedosáhl na centr střídajícího Pavla Kačora.
Villarreal potřeboval jednu akci. Zrychlil přechod do útoku, míč se odrazil k Buchananovi a bylo hotovo. Trpišovský mluvil o zklamání „deset z deseti“, o hlavě při zakončení a o „limitech, které tam někdy máme“: technické nedokonalosti, přepjatém chtění a špatném řešení v poslední třetině. Obranu, presink a překonávání soupeřova prvního tlaku přitom označil za evropskou úroveň.
Ten scénář Slavia zná. V říjnu 2024 prohrála v Evropské lize v Bilbau také 0:1 a Trpišovský tehdy říkal, že jeho tým měl minimálně remizovat. Rozdíl je jen v detailech: tehdy rozhodl tečovaný gól a vynikající brankář, teď promarněné standardky a video.
Mezitím se natahuje série, kterou nikdo nechce. Slavia je v hlavní fázi Ligy mistrů 24 zápasů bez výhry, čímž překonala dosavadní rekord Steauy, respektive FCSB. V evropských pohárech nevyhrála dvacet zápasů po sobě, což je nejdelší série českého klubu. Trpišovský osobně na první výhru v Lize mistrů čeká 19 utkání.
Tabulka po pěti kolech ukazuje bilanci bez výhry, s jednou remízou a čtyřmi porážkami, skóre 5:10 a jediný bod. Ve hře zbývá devět bodů a los je krutý: 8. prosince Bayern venku, pak Porto venku a nakonec Aston Villa doma. Dvacáté čtvrté místo, poslední postupové do vyřazovací části, po tomto kole držel Villarreal se šesti body. Na postup by Slavia podle všeho potřebovala minimálně dvě výhry. Z toho, co předvádí, to zatím nevypadá ani na jednu.
V zápasech, které rozhoduje jediný gól, má každý hraniční verdikt váhu celého večera. Slavia ale prohrála hlavně třinácti rohy bez efektu a dvěma střelami na bránu. Video jí tentokrát vzalo přesilovku, gól si musela vstřelit sama.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl