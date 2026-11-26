Lyžařská sezona na Lipně začne dříve, než se původně plánovalo. Areál chce první lanovky spustit už ve čtvrtek 4. prosince. Rozhodlo o tom příznivé počasí i intenzivní zasněžování, které na sjezdovkách běží téměř nepřetržitě.
Slavnostní zahájení zimní sezony se pak uskuteční 19. prosince. Návštěvníky letos čeká také nová zábavní zóna na sjezdovce, další parkovací možnosti nebo upravené zázemí pro obytné vozy.
„Sezona na Lipně a obě lanovky se rozjedou 4. prosince. To považuji za skvělý výsledek, samozřejmě díky počasí, investicím a skvělému týmu,“ sdělil dnes novinářům generální ředitel Rodinného areálu Lipno Matěj Kratochvíl.
Jednou z letošních novinek bude rozšíření zábavných prvků na sjezdovce Školní, která vede směrem k Lipnu. Vznikne tam takzvaná funline, tedy úsek s terénními vlnami, herními prvky a dalšími překážkami. Většina prvků by měla být připravená na hlavní sezonu kolem vánočních svátků.
Nové parkoviště i místo pro karavany
Změny se dotknou také příjezdu a parkování. Ve spolupráci s obcí vznikla nová parkovací plocha P2, která má usnadnit nástup do areálu zejména v rušnějších ranních hodinách. Od auta je to k lanovce Lipenská mnohem blíže. „Samozřejmě se snažíme, aby si návštěvník nakoupil skipas předem, ale zároveň jsou tam automatické pokladny, které budou k dispozici pro tu zimní sezónu,“ doplnil Ludvík Medřický, marketingový manažer areálu.
Nové zázemí vzniklo také pro majitele obytných vozů. Parkoviště bylo připraveno v horní části centrálního parkoviště P1 a umožňuje připojení k elektřině a vodě. Do zimní sezony chce areál doplnit také toalety a sprchy.
Jak je to s vodou?
Kvůli nižší hladině Lipenské přehrady se tématem stala i voda, kterou areál využívá k zasněžování. Podle vedení ročně může odebrat maximálně 350 tisíc metrů krychlových, ve skutečnosti se ale odčerpané množství pohybuje mezi 180 a 270 tisíci.
„Pro představu těch 350 000 kubíků by na hladině plného Lipna vytvořilo pokles o necelých 8 milimetrů. Pro srovnání, to je podobné množství vody, které se v horkých letních měsících z Lipna odpaří za jediný den,“ vysvětlil ředitel areálu.
Areál zároveň připomíná, že voda při výrobě technického sněhu nezmizí. Nepřidávají se do ní žádné chemické látky a po roztátí se z velké části vrací zpět do přírody. Úspornější provoz mají zajistit také nové technologie. Modernější zasněžovací systémy potřebují méně vody a elektřiny, rolby zase dokážou přesně změřit, kolik sněhu na sjezdovkách skutečně leží. Obsluha tak lépe pozná, kde už není další zasněžování nutné.
Zimní Lipno nabídne i světelnou stezku
Zimní program se nebude týkat jen sjezdovek. Už 28. listopadu se slavnostně rozsvítí Stezka korunami stromů se speciální světelnou výzdobou. Dobrovolné vstupné z této akce poputuje na podporu českobudějovického centra Arpida. Světelná výzdoba pak zůstane návštěvníkům k dispozici až do 28. února.
Během zimy se počítá také s víkendovými hudebními vystoupeními, DJs přímo na svahu, testováním lyží a rodinnými akcemi. Slavnostní zahájení sezony připadá na 19. prosince, kdy je připraven celodenní program.