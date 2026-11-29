Když Veronika Arichteva objevila vilu v realitní nabídce, jejich syn Luka byl ještě miminko. Dům byl tehdy na prodej už dva roky a manželé se do něj vypravili podívat uprostřed zimy. Zasněžená zahrada a historická stavba je okamžitě okouzlily. Rozhodli se, že jí dají druhou šanci, a pustili se do náročné rekonstrukce.
Původně přitom netušili, jak rozsáhlé práce je čekají. Odborníci se v názorech na stav domu rozcházeli, nakonec se ale ukázalo, že pokud chtějí pohodlné bydlení odpovídající dnešním nárokům na teplo, světlo a izolaci, bude nutné výrazně zasáhnout do interiéru. V jednu chvíli z domu zůstaly prakticky jen obvodové zdi. Náklady rostly a rekonstrukce se pro oba stala pořádnou zkouškou trpělivosti.
Historický dům s moderním interiérem
S návrhem pomohlo architektonické studio ti architekti pod vedením Anny Vaculíkové. Záměrem nebylo vytvořit dokonale novou moderní vilu, ale zachovat co nejvíce původního charakteru domu. Zůstaly například silné kamenné zdi, římsy, původní tvar a umístění oken i zelené vstupní dveře. Právě ty si Veronika oblíbila natolik, že jim odpustila i fakt, že jimi trochu táhne.
Interiér je naopak světlý, vzdušný a současný. Převládá v něm bílá barva, kterou doplňuje přírodní dřevo, výraznější svítidla a další pečlivě vybrané detaily. V podkroví zůstaly přiznané staré trámy, které prostoru dodávají osobitost. Koupelny zdobí světlý mramor a dřevěné podlahy propojují jednotlivé místnosti.
Manželé se do zařizování zapojovali velmi intenzivně. Nechtěli mít dům, který by sice vypadal jako z katalogu, ale nebylo by v něm poznat, kdo v něm žije. Veronika v rozhovoru pro Marianne Bydlení vysvětlila, že potřebuje mít kolem sebe věci, které jsou jí osobně blízké. Architektům proto svěřili návrh, ale na výsledné podobě se sami výrazně podíleli.
Kuchyň skrývá tajný průchod
Centrem rodinného života je velká společná místnost, kde se propojuje obývací pokoj, jídelna a kuchyň. Té vévodí prostorný ostrůvek s varnou deskou a místem k posezení na vysokých barových židlích. Bílá kuchyň působí čistě a elegantně, a přesto není jen reprezentativním prostorem. Je navržená tak, aby se v ní dalo normálně žít a aby měla praktické vychytávky.
Jedna z nich je opravdu neobvyklá. V kuchyňském bloku se totiž ukrývá průchod do technické místnosti. Veroničin syn Luka mu říká cukrárna, protože se tam nachází dóza s cukrem. Herečka ale především oceňuje, že nemusí kvůli každé drobnosti obcházet celý obývací pokoj a chodbu.
Tajné průchody jsou v domě celkem tři. Další spojuje dětský pokoj s ložnicí rodičů, takže se k sobě mohou rychle dostat i v noci. Třetí vede mezi ložnicí a šatnou a je ukrytý za nenápadnou úzkou skříní. Nejde přitom o nově vybudované tajné chodby. Všechny tyto průchody v domě existovaly už před rekonstrukcí, jen původně měly obyčejné dveře. Architekti je pomohli začlenit do nového interiéru tak, aby zůstaly nenápadné.
Dům pro velkou rodinu
Veronika a Biser při plánování mysleli také na děti a na společná rodinná setkání. Luka má svůj pokoj hned vedle hlavní obytné místnosti, vlastní zázemí tu má také Biserův starší syn Teo. Vila má dost prostoru i pro širší rodinu. O Vánocích se u nich podle Veroniky běžně schází kolem dvaceti lidí.
Dům tak není jen krásnou ukázkou zdařilé rekonstrukce. Je především místem, které má sloužit každodennímu životu. Po náročných měsících, rostoucích výdajích a stavebních komplikacích se manželé konečně mohli zabydlet. A jak sama herečka naznačila, největší radost mají z toho, že jejich vila není jen dokonale naaranžovaným interiérem, ale skutečným domovem.
Zdroje článku: marianne.cz, tn.nova.cz, living.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová