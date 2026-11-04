Ovocný želé dort s pistáciovou ganache, který vypadá honosně a přitom působí lehce a svěže

Když mám v létě péct dort na oslavu a nechci nic těžkého, většinou skončím u téhle varianty. Ovocný želé dort s pistáciovou ganache má jednoduchý piškotový základ, tenkou vrstvu kyselejší marmelády a pořádnou dávku vanilkového pudinku, která celý moučník podrží pohromadě. Pistáciová pasta mu dá chuť i barvu, ovoce zalité agarovým želé zase lehkost, bez které by dort působil zbytečně hutně.
Doma ho dělám hlavně na jarní a letní oslavy, kdy se dají snadno sehnat
, jahody maliny, nebo borůvky rybíz. Mimo sezonu ale není odepsaný. Když se vybere slušné ovoce, funguje taky. Praktické je, že se nemusí připravovat najednou. Jeden večer upeču piškot, druhý den přijde na řadu pudink a pak už jen vrstvení, chlazení a trochu té práce s ovocem nahoře.
Jednu surovinu bych ale neošidila:
pistáciovou pastu. Krém na ní opravdu stojí. Poctivá pasta ze 100% udělá s chutí i barvou dortu mnohem víc než sladká náhražka s aromatem, i když na první pohled může vypadat lákavě. pistácií Recept na ovocný želé dort s pistáciovou ganache
Doba přípravy: přibližně 50 minut + chlazení Doba pečení: asi 25 minut Počet porcí: zhruba 12 až 16 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Piškot: 4 ks vajec 200 g cukru krupice 4 lžíce horké vody 3 lžíce oleje 250 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva
Spodní vrstva: 4 až 5 lžic kyselé marmelády, ideálně rybízové nebo meruňkové
Vanilkový pudink: 1 litr mléka 3 balení vanilkového pudinku 6 až 8 lžic cukru podle chuti
Pistáciová ganache: 500 ml smetany ke šlehání 3 až 5 lžic pistáciové pasty podle chuti a intenzity barvy
Ovocná vrstva: 300 až 400 g čerstvého ovoce podle sezony 500 ml ovocné šťávy nebo slabšího sirupu 2 plné kávové lžičky agaru Postup přípravy domácího ovocného dortu s želé
1. Začněte
piškotem. Vejce vyšlehejte s cukrem do světlé pěny. Přilijte horkou vodu a olej, ještě krátce prošlehejte a pak už jen opatrně zapracujte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva.
2. Těsto přesuňte do vymazané a vysypané dortové formy, případně do menšího hlubšího plechu. Pečte při
180 °C zhruba 20 až 25 minut. Povrch má být lehce zlatý a špejle po zapíchnutí suchá. Korpus potom nechte úplně vychladnout, s teplým se tu pracuje špatně.
3. Vychladlý
piškot potřete tenkou vrstvou kyselé marmelády. Je to malý krok, ale u hotového dortu je poznat. Sladké vrstvy díky ní nepůsobí ploše.
4. Uvařte
vanilkový pudink z 1 litru mléka, 3 balení pudinku a cukru. Měl by být spíš hustší, aby se po nalití neroztékal. Ještě teplý ho rozetřete na marmeládu a povrch uhlaďte stěrkou.
5. Pudink nechte úplně vychladnout. Tady se zkratky moc nevyplácejí. Kdyby na něj přišla
pistáciová ganache příliš brzy, začne povolovat, ztratí pevnost a může po pudinku klouzat.
6. Na ganache vyšlehejte dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání. Nemusí být vyšlehaná na maximum, ale měla by držet a zůstat hladká. Potom do ní po částech vmíchejte pistáciovou pastu. Řiďte se chutí i odstínem; některá pasta barví výrazně, jiná potřebuje přidat.
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7.
Pistáciovou ganache naneste na studený pudink a rozetřete ji do rovnoměrné vrstvy. Srovnejte povrch i okraje a dejte dort nejméně na 30 až 45 minut do lednice. U slavnostnějších dortů se ganache používá i na obmazání celého korpusu, tady stačí jako horní krémová vrstva.
8. Na zpevněnou ganache rozložte
ovoce. Dobře vypadají jahody, maliny, borůvky, rybíz nebo tenké měsíčky kiwi. Když kombinuji víc druhů, hlídám hlavně kyselost. Dortu prospěje, když ovoce není jen sladké. Připravte želé s agarem
9. Do
500 ml ovocné šťávy vmíchejte 2 plné kávové lžičky agaru. Směs zahřívejte a přiveďte skoro k varu. Nevařte dlouze, stačí dojít k bodu varu a hned odstavit.
10. Želé nechte krátce zchladnout. Má být
vlažné, ne horké. Potom ho opatrně nalévejte na ovoce, ideálně lžící nebo menší naběračkou, aby se kousky nezačaly posouvat. Po částech je to jistější, i když to chvíli trvá.
11. Dort vraťte do lednice alespoň na
2 hodiny, delší chlazení mu ale neuškodí. Podávejte ho dobře vychlazený. Zbytky skladujte v chladu a snězte nejlépe do 2 dnů, protože ovoce postupně pouští šťávu. Foto: Cooky.cz, recept na Ovocný želé dort s pistáciovou ganache, který vypadá slavnostně a přitom působí lehce a svěže Tipy redakce a pár rad na závěr Pro výraznější kontrast dejte pod pudink rybízovou marmeládu. Je kyselejší než meruňková a s pistáciemi si rozumí velmi dobře. Ganache se lépe vyšlehá, když bude smetana opravdu studená. Pomůže i to, když dáte na chvíli do lednice metly. Ovoce skládejte až na dobře ztuhlý krém. Na měkké vrstvě by se bořilo a horní plocha dortu by nepůsobila čistě. Na úhledné řezy se hodí dlouhý nůž namočený do horké vody. Po každém řezu ho otřete. U dortů s pudinkem a želé je rozdíl vidět hned.
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