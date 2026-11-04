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Ovocný želé dort s pistáciovou ganache, který vypadá honosně a přitom působí lehce a svěže

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Na tenhle ovocný želé dort s pistáciovou ganache spoléhám ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád domácího a srozumitelného. Stojí na měkkém piškotu, kyselé marmeládě, vysoké vrstvě vanilkového pudinku a jemné pistáciové ganache, kterou nakonec přikryje ovoce zalité šťávou s agarem.
Obrázek nakrájeného dortu k receptu na Ovocný želé dort

Obrázek nakrájeného dortu k receptu na Ovocný želé dort

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Ovocný želé dort s pistáciovou ganache, který vypadá slavnostně a přitom působí lehce a svěže
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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