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Ovocný dort s pistáciovou ganache: Elegantní moučník s lehkou chutí a idylickým vzhledem

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Na tenhle ovocný dort s pistáciovou ganache spoléhám hlavně v létě, kdy chci něco slavnostního, ale nechci stát půl dne u trouby. Tmavý piškot pokapaný rumem, meruňková marmeláda, jemný šlehačkový krém s pistáciovou pastou a navrch ovoce zalité agarem dělají z tohoto dortu hezký a přitom doma zvládnutelný kousek.
Obrázek k receptu na Ovocný dort s pistáciovou ganache: Elegantní moučník s lehkou chutí a efektním vzhledem

Obrázek k receptu na Ovocný dort s pistáciovou ganache: Elegantní moučník s lehkou chutí a efektním vzhledem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Ovocný dort s pistáciovou ganache: Elegantní moučník s lehkou chutí a efektním vzhledem
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 22:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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