Ovocný dort s pistáciovou ganache: Elegantní moučník s lehkou chutí a idylickým vzhledem

Když je venku opravdu teplo, člověk většinou nestojí o dort, kvůli kterému stráví půl dne u trouby a sporáku. Tenhle ovocný dort s pistáciovou ganache vypadá dost slavnostně, ale práce kolem něj je překvapivě snesitelná: tmavý piškot, trochu rumu, meruňková marmeláda, ovoce navrch a mezi tím krém, který se neroztéká při prvním teplejším odpoledni. Drží ho hlavně cukrářská šlehačka a kokosový pudink bez vaření, takže odpadá dlouhé míchání nad plotnou.
Tmavý korpus dá dortu pevnější základ, meruňková marmeláda přidá lehkou kyselost a pistácie chuť trochu zjemní a zakulatí. S ovocem se u nás doma moc neplánuje. Když jsou po ruce jahody, skončí na dortu jahody. Jindy , maliny, rybíz, případně pár kousků borůvky broskví, které už v míse vypadají, že dlouho čekat nebudou.
Můj tip je úplně prostý: Rumem korpus jen lehce pokapat. Opravdu ne prolít. Když se to přežene, dort sice obvykle drží, ale ztratí tu lehkost, kvůli které si člověk rád ukrojí i druhý kousek. Pistácie a ovoce spolu fungují překvapivě dobře
Pistáciová
se v posledních letech v moderních dortech objevuje dost často. Nejde jen o zelenkavý efekt do vitríny, i když ten samozřejmě funguje. V cukrářských inspiracích na sociálních sítích i ve slavnostnějších receptech se pořád vrací spojení, kde ganache pistácie dobře ladí s jahodami, malinami i čokoládou. Jahody s pistáciovou ganache se objevují třeba u novějších verzí fraisieru, jinde se pistácie dávají k malinovému krému nebo k pečenému základu. Recept na ovocný dort s pistáciovou ganache
Počet porcí: přibližně 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu
Tmavý piškotový korpus: 4 ks vejce 120 g cukru krupice 100 g polohrubé mouky 20 g kakaa 1 lžíce oleje 1 lžička prášku do pečiva
Prokapání a potření: 3 až 4 lžíce rumu 4 lžíce meruňkové marmelády
Pistáciová ganache: 100 g bílé čokolády 80 g smetany ke šlehání, minimálně 33 % 40 g pistáciové pasty
Šlehačkový krém: 500 ml cukrářské šlehačky 2 balení kokosového pudinku Olé bez vaření 2 až 3 lžíce pistáciové pasty podle chuti
Dokončení: 300 až 400 g čerstvého ovoce podle sezóny 250 ml ovocné šťávy nebo vody se sirupem 1 lžička agaru Postup přípravy pistáciového dortu s ovocem
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Připravte dortovou formu o průměru zhruba 24 cm, dno vyložte pečicím papírem a boky jen lehce vymažte tukem.
2. Na korpus vyšlehejte vejce s cukrem do světlé pěny. Není to otázka půl minuty, tady se vyplatí vydržet. Potom opatrně zapracujte mouku, kakao, prášek do pečiva a nakonec olej.
3. Těsto nalijte do formy a pečte asi 25 minut. Upečený korpus nechte chvíli stát, potom ho vyjměte z formy a nechte úplně vychladnout. Na vlažný korpus krém nepatří, zbytečně by povolil. Připravte pistáciovou ganache
4. Smetanu zahřejte téměř k varu, odstavte ji a nalijte na nalámanou bílou čokoládu. Nechte asi minutu stát, pak rozmíchejte dohladka a přidejte pistáciovou pastu. Směs nechte vychladnout, aby zhoustla a dala se dobře roztírat.
5. Vychladlý korpus můžete jednou proříznout. Jestli chcete dort nižší a jednodušší, nechte ho vcelku. Povrch pokapejte rumem a potřete meruňkovou marmeládou. Vrstva je tenká, ale v chuti se neztratí.
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6. Na marmeládu rozetřete připravenou pistáciovou ganache. Stačí souvislá, ne příliš vysoká vrstva. Propojí korpus s krémem a dort dostane výraznější pistáciový tón.
7. Do mísy nalijte dobře vychlazenou cukrářskou šlehačku a vyšlehejte ji do polotuha. Pak zašlehejte 2 balení kokosového pudinku Olé a nakonec vmíchejte pistáciovou pastu podle chuti. Krém má být pevný, ale ne hutný jako máslový.
8. Krém naneste na dort a uhlaďte stěrkou. Pokud má jít dort na stůl pro návštěvu, nechávám si trochu krému bokem a projedu s ním ještě boky nebo horní okraj. Dort pak nepůsobí tak stroze, i když na něm nejsou žádné složité ozdoby.
9. Na krém rozložte ovoce. Výborně vypadají jahody, maliny a borůvky, ale hodí se i kousky broskví nebo meruněk. Červené ovoce s pistáciemi funguje zvlášť dobře, vzhledem i chutí.
10. V malém kastrůlku promíchejte ovocnou šťávu s agarem, krátce povařte podle návodu, většinou stačí 1 až 2 minuty, a nechte chvilku zklidnit. Potom směs opatrně přelijte přes ovoce nebo ji nanášejte lžící. S agarem není dobré dlouho váhat, tuhne rychleji než běžné dortové želé.
11. Dort uložte nejméně na 4 hodiny do lednice. Lepší je po odležení, kdy se korpus lehce natáhne rumem a meruňkovou marmeládou a krém pořádně zpevní. Podávejte dobře vychlazený, zbytky vraťte do lednice a snězte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Dort podávejte řádně vychlazený. Ještě pár rad na závěr k ovocnému dortu s pistáciovou ganache Když je pistáciová pasta moc hustá, rozmíchejte ji nejdřív v malé části teplé ganache nebo krému. Spojí se ochotněji a nebudou v ní zůstávat hrudky. Ovoce před skládáním na dort osušte. Mokré kousky umí udělat dost nepořádku, želírovací vrstva po nich klouže a povrch pak nevypadá tak čistě. Na krájení se hodí nůž namočený v horké vodě. Po každém řezu ho otřete. Řezy budou úhlednější a krém se nebude tolik tahat za čepel. U dětské verze používám místo rumu trochu meruňkové šťávy nebo sirup zředěný vodou. Korpus zvlhne, ale chuť zůstane jemnější a bez alkoholu.
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