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Odkalování 12 kilometrů potrubí začne v Písku už dnes večer

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Už dnes 6. října ve 22 hodin začne v Písku rozsáhlé odkalování vodovodní sítě. Technici společnosti ČEVAK během následujících dvou týdnů vyčistí…
Cevak-odkalovani-Pisek

Cevak-odkalovani-Pisek

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 00:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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