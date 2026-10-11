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Obyvatelé Maršova odmítli větrné elektrárny. Hlasovaly tři čtvrtiny voličů

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Obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren v katastru obce. Referendum je platné a závazné. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren.
Obyvatelé Maršova odmítli větrné elektrárny. Hlasovaly tři čtvrtiny voličů

Obyvatelé Maršova odmítli větrné elektrárny. Hlasovaly tři čtvrtiny voličů

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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