Obří úroda malin už příští rok. Stačí správný listopadový střih

Kdo by nemiloval chuť sladkých malin? Asi každý. Dát si je přes léto ze zahrádky nemusí být žádný velký luxus. Maliny nepatří mezi nějak náročné plodiny, které by bylo složité pěstovat. Nějakou tu péči ale nepochybně vyžadují. Hondě důležitý je třeba takový střih malin před zimou. Ten se zpravidla realizuje někdy na konci října či začátkem listopadu. Přistoupit k němu lze ale klidně i nyní. Se zimou to totiž až tak hrozně nevypadá. Na mnoha místech ještě pořádně ani nemrzlo. Ostatně my jsme si dali poslední maliny z keříku minulý týden.
Několik základních rad k podzimní péči o maliníky
V první řadě je zapotřebí odstranit starý mulč, který už může být plný různých patogenů. Pryč musí veškeré zbytky rostlin a také výhony s tmavou kůrou nebo ty, jež jsou úplně suché. Odstřihnout by se měly i mladé výhonky, jimž se nepodařilo vůbec vyrůst. V keříku nakonec musí zbýt zhruba kolem 10 zdravých a silných výhonů. Ty se přivážou k sobě a do blízkosti keřů se dá ideálně dřevěná štěpka.
Střih stáleplodících malin v několika krocích
Pro střih remontantních, tedy stáleplodících, malin můžeme volit dvě varianty řešení.
Úplný řez stáleplodících malin
Mnozí zahrádkáři volí pro dokonalou úrodu v příští sezoně právě tento typ řezu. Maliník se stříhá tak, že jdou pryč všechny výhony hned u země. Nehledíme na to, zdali jsou tlusté, tenké, hnědé zelené nebo jiné. Pokud jsou výhony zdravé, použijeme je na zakrytí trvalek. Nemocné se musí dát do bio odpadu.
Tip: Jak na skladování malin. Jak dosáhnout toho, aby nebyly kyselé a slepené k sobě.
Částečný řez stáleplodících malin
Jestliže chcete, aby malina rodila dvakrát za rok, je možné volit částečný střih malin. Úroda nebude tak masivní, ale to nemusí vadit. Prohlédněte si pořádně maliník a vyberte veškeré výhony, na nich byly plody. Ty se odříznou od základny keříku. Tyto výhony jsou mírně šupinaté a mají hnědou barvu. Ponechají se jen 4 zelené výhony. Ty se svážou a ohnou. Před silnějšími mrazy je přikryjte smrkovými větvemi nebo textilií.
Střih maliníku: Foto Radek Štěpán
Podzimní střih klasických malin
Běžné maliny rodí jednou za léto. Ovoce přináší na výhoncích z minulého roku. Proto se výhony, které přinesly onu úrodu, řežou přímo u země. Mají tmavší barvu a také jsou vcelku šupinaté. Jednoduše se také lámou, protože už stihly částečně vyschnout. Po správném střihu by mělo zůstat pouze kolem 10 silných výhonků. Ty se svážou k sobě a přečkají zimu.
Nový a starý výhon maliníku: Foto Radek Štěpán
Zdroje info: Autor- pěstitel
Maliny: Náhledové foto Pixabay, řez malin: fotogalerie Radek Štěpán
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