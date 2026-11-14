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Obří úroda malin už příští rok. Stačí správný listopadový střih

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Kdo by nemiloval chuť sladkých malin? Asi každý. Dát si je přes léto ze zahrádky nemusí být žádný velký luxus. Maliny nepatří mezi nějak náročné plodiny, které by bylo složité pěstovat. Nějakou tu péči ale nepochybně vyžadují. Hondě důležitý je třeba takový střih malin před zimou. Ten se zpravidla realizuje někdy na konci října či začátkem listopadu. Přistoupit k němu lze ale klidně i nyní. Se zimou to totiž až tak hrozně nevypadá. Na mnoha místech ještě pořádně ani nemrzlo. Ostatně my jsme si dali poslední maliny z keříku minulý týden.
maliny

maliny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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