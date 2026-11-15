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Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení

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Když se doma objeví miska jahod a venku je začátek léta, u nás to často skončí právě kynutými ovocnými knedlíky. Dělám je nad párou, do těsta dávám trochu sádla a právě díky tomu bývají krásně nadýchané, jemné a ani druhý den nejsou tuhé. Je to stará dobrá domácí klasika, která zasytí a přitom nepotřebuje nic složitého.
Obrázek k receptu s názvem Vzpomínáte na kynuté ovocné knedlíky od babičky? Tohle těsto je vláčné a spolehlivé

Obrázek k receptu s názvem Vzpomínáte na kynuté ovocné knedlíky od babičky? Tohle těsto je vláčné a spolehlivé

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Vzpomínáte na kynuté ovocné knedlíky od babičky? Tohle těsto je vláčné a spolehlivé
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 23:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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