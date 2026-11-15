Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení

U nás na Slovensku se kynuté knedlíky odjakživa dělaly v páře, ne ve vodě. Zůstalo mi to. Jakmile se v létě objeví čerstvé ovoce, ať už jahody, meruňky nebo borůvky, bývá doma jasno: budou ovocné knedlíky. Vařím je nad párou, do těsta dávám i trochu sádla a díky tomu jsou opravdu nadýchané, jemné a druhý den z nich není gumová hmota. Prostě domácí jídlo, nic složitého, ale nají se z něj všichni.
Na kynutých knedlících je
příjemné, že se nemusí trvat pořád na jednom druhu ovoce. V červnu to většinou vyhrají jahody, pak přijdou meruňky, , někdy švestky borůvky. Těsto nechávám stejné: poctivý kvásek, vlažné mléko, trochu tuku a hlavně žádný spěch. Nad párou mi vycházejí nejlíp. Jsou měkké a nenasají do sebe tolik vody, což je u ovocných knedlíků znát hned po rozkrojení.
Můj tip z kuchyně: První hotový knedlík vždycky rozříznu. Bez dohadování je vidět, jestli je těsto uprostřed dovařené. U další várky pak člověk ví, jestli stačí 10 minut, nebo jestli jim dát ještě jednu navíc. Recept na kynuté jahodové knedlíky
Tento recept dělám nejčastěji jako sladký oběd pro rodinu. Vyjde zhruba na
25 kusů, ale samozřejmě záleží na velikosti jahod i na tom, jak velké knedlíky balíte. Někdy je jich o pár méně, když se člověk nechá unést většími kousky.
Doba přípravy: 25 minut + 1 hodina kynutí + 15 minut dokynutí Doba vaření nad párou: 10-11 minut Počet porcí: přibližně 25 kusů Ingredience, které budeme potřebovat 500 g polohrubé mouky 1 ks vejce 30 g čerstvého droždí, tedy asi 3/4 kostky 250 ml teplého mléka 1 lžíce cukru do kvásku 1 lžíce oleje 1 lžíce rozpuštěného sádla 1 špetka soli 250-300 g jahod podle velikosti na podávání tvrdý tvaroh, nebo mák, moučkový cukr a rozpuštěné máslo nebo sádlo Postup přípravy nadýchaných kynutých knedlíků s jahodami
1. Do menší misky nalijte část
vlažného mléka. Přidejte cukr, rozdrobte droždí a vmíchejte lžičku mouky. Kvásek nechte v teple asi 10 minut. Měl by napěnit, zvednout se a působit živě, ne jen tak stát na místě.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku. Přidejte sůl, vejce, olej, rozpuštěné sádlo a zbytek teplého mléka. Nakonec vlijte vzešlý kvásek. Vypracujte hladké, spíš měkčí těsto. Když se lepí opravdu hodně, přisypte trochu mouky, ale s citem. Přemoučené těsto umí z krásných knedlíků udělat hutné koule.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout asi
1 hodinu. Mělo by znatelně nabýt. Doma ho dávám ke sporáku, kde bývá stálé teplo, a obyčejně to úplně stačí.
4. Mezitím omyjte
jahody, nechte je okapat a osušte. Větší kusy klidně překrojte. Mokré ovoce se do těsta balí špatně, klouže a zbytečně rozmáčí spoj.
5. Vykynuté
těsto přesuňte na lehce pomoučený vál. Rozdělte ho na podobně velké kousky a z každého vytvarujte placičku. Doprostřed dejte jahodu, případně dvě menší, a těsto kolem ovoce pečlivě uzavřete.
6. Spoj u každého knedlíku pořádně zmáčkněte, aby se při vaření neotevřel. Potom knedlík lehce zakulaťte v dlaních a položte ho spojem dolů na pomoučený vál nebo prkénko.
7. Připravené knedlíky přikryjte utěrkou a nechte je ještě asi
15 minut dokynout. Je to krátká pauza, ale vyplatí se. Knedlíky jsou potom lehčí a po rozkrojení vypadají mnohem líp.
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8. Do hrnce nalijte vodu a navrch posaďte pařáček na knedlíky. Lehce ho potřete
olejem, případně vyložte pečicím papírem, aby se těsto nechytalo. Vodu přiveďte k varu. Vaření
9. Knedlíky vařte
nad párou po 5 až 6 kusech, podle toho, jak velký máte hrnec. Počítejte přibližně 10-11 minut. Pokličku během vaření raději nezvedejte, pokud to není nutné. Pára uteče a knedlíky pak umí spadnout.
10. Hotové knedlíky hned vyndejte a každý propíchněte
jehlicí nebo vidličkou, aby mohla ven pára. Tenhle krok se nevyplatí vynechat. Pomáhá, aby se knedlíky nesrazily a zůstaly kypré.
11. Na talíř je dávejte ještě teplé, se
strouhaným tvarohem, moučkovým cukrem a rozpuštěným máslem nebo trochou sádla. Když nějaké zůstanou, uložte je do chladu a druhý den je krátce ohřejte v páře nebo v mikrovlnce pod pokličkou. Foto: Cooky.cz, Povrch knedlíků lze posypat taky mákem a cukrem a polít máslem. Co dělá dobré kynuté knedlíky opravdu měkkými U větších jahod počítejte s tím, že knedlíky mohou potřebovat o něco delší čas. První kus je nejjistější rozkrojit a podívat se dovnitř. Jemnější chuť získáte s máslem. Kdo dává přednost staršímu domácímu způsobu, může knedlíky přelít i trochou rozpuštěného sádla. Stejné těsto dobře funguje i na meruňky, švestky nebo borůvky. U hodně šťavnatého ovoce je potřeba jen pečlivěji pohlídat spoj.
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